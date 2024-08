Garibay y su duro mensaje a días de competir en los JJOO: "¿Acaso no cuenta el sacrificio mío?"

El atleta Héctor Garibay, la máxima esperanza boliviana para sumar la primera medalla olímpica de su historia, compartió un duro mensaje a través de sus redes sociales y deja en claro que no pasa el mejor de los momentos en el aspecto emocional.



A una semana de competir en París, Garibay descargó sus emociones, lamentó ser víctima, dijo, de ataques e insultos y cuestionó: "¿Acaso no cuenta el sacrificio mío?"



En su texto, Garibay habla de una persona - cuyo nombre no menciona- que, dijo, "se dedicó a dañarme". "Tuve un año de muchos sentimientos, dolor, angustia, tragedias, críticas, pero tenía que seguir de pie, ahora vuelve la misma historia, vuelve a dañarme con sus malas acciones y sus malos comentarios" (sic).



"Me duele decirlo que no tuve un año como lo esperaba entre ALTAS Y MUY BAJAS, sabía que mi regreso no iba a ser nada bueno, después de todo lo que me hizo pasar anteriormente, pero tenía que regresar a Oruro por mi familia por todo el dolor que estábamos atravesando como familia, me pregunto..Será que todos los "atletas" atraviesan por estos problemas o solo yo?" (sic), señala el texto compartido por el atleta orureño.



Garibay, en esa línea, afirma que por callar ante los ataques ahora buscan hacerse ver como el "culpable y el mal agradecido", incluso, dijo, el periodismo.



"Por callar recibí lo que ahora estoy volviendo a recibir una vez más, críticas-insultos-una vez más soy el culpable, el mal agradecido, para los ojos de toda esa gente, entre ellos hasta periodistas se sumaron a eso, ACASO NO CUENTA EL SACRIFICIO MIO? pero también agradezco a esa gente que me apoya y me alienta día a día" (sic), agregó.



Además, reprochó que antes de ganar en la maratón de la Ciudad de México, en agosto de 2023, nadie le daba apoyo y él financiaba su preparación por su cuenta.



"Nadie se asomó a mí para ofrecerme alguna ayuda, mas en cambio se me atravesó más problemas, nadie reconoció el esfuerzo que iba realizando día a día, y decidí ir a correr a México para ayudarme en mi financiamiento del largo entrenamiento que debía hacer para representar en los Juegos Olímpicos, sabía que no podía trabajar y a la vez entrenar si quería mejorar, pero las circunstancias me obligó y debía trabajar y entrenar y así llegue a México donde recién se dieron cuenta que Hector Garibay Existia, ahora agradezco a todos quienes se sumaron a ayudarme, pero no todo fue color de rosa después de mi llegada "X" persona, que por respeto no diré su nombre, se dedicó a dañarme" (sic), aseveró.



Sin mencionar a la persona a la que se refiere, Garibay cierra su mensaje aclarando siete puntos:



Yo nunca tuve una conversación, en la cual supuestamente me dijo que no debería volver a Bolivia y mucho menos hablamos de ningún tipo de planificación (sic)



Hace mucho tiempo yo ya no tengo ningún tipo de contacto ni de entrenamientos y mucho menos conversaciones (sic)



Regrese a Bolivia porque mi única intención siempre fue representar de la mejor manera a mi país y seguir con mi preparación, hasta el último día de mi competencia (sic)



Regrese a Bolivia porque creí que estaría más concentrado y al fin con mi paz mental (sic)



Nadie es culpable del distanciamiento que hay, desde mi llegada de México ya no me veía igual, sino estaban más otros intereses de por medio (sic)



Yo nunca le dije que regrese de París, ya que ni siquiera tenemos ningún tipo contacto



Me duele estar pasando por todo esto, no lo culpo, pero por cosas de la vida llevo mucho tiempo entrenando solo (sic)



Aunque Garibay no da nombres, días atrás su entrenadora, Nemia Coca, señaló que por "distanciamientos personales y entornos diferentes" ambos separarán sus caminos tras los Juegos Olímpicos.



"Misión cumplida con Héctor, de aquí en adelante me voy a dedicar de entrenar a otros atletas. Ha sido un trabajo amplio que he realizado, antes no me ayudaron varias personas en apoyar a estos atletas medalleros. No se que estará pasando con el (Héctor Garibay), sus empresas, sus representantes y su novia, solo se que tengo acabar este ciclo hasta los Juegos Olímpicos, ya son días hay que soportar las peticiones y ya no molestar hasta el último día", declaró Coca quien además expresó que el actual equipo de Garibay la dejan sola y sin apoyo.



El Puma Andino está previsto a competir en los Juegos Olímpicos el día sábado 10 de agosto a partir de las 02:00 de la madrugada.