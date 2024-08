Garibay viaja a París con la ilusión de Bolivia en sus maletas

El fondista orureño Héctor Garibay llegó esta madrugada a París, donde este sábado 10 de agosto desde las 2:00 (HB) competirá en la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos 2024, con el objetivo de sorprender y lograr la mejor representación nacional en la cita olímpica.

Garibay partió ayer de Bolivia arropado con el cariño de la gente que se dio cita en el aeropuerto de El Alto y sus auspiciadores, quienes le desearon la mejor de las suertes.

“Saber que el sacrificio que tomaste por bastante tiempo se ve reflejado en el cariño y que la gente te lo reconozca me pone muy contento, porque valió la pena todo el esfuerzo”, aseguró Garibay a los medios paceños.

El maratonista, que clasificó con marca mínima a París 2024, con un tiempo de 2h07’44”, obtenidos en Sevilla, aseguró que “demostrará de qué estamos hechos los bolivianos” y que ya no “representa a una ciudad, un apellido, sino a todo el país”.

“Una maratón es larga, correr una maratón de 42 kilómetros te exige estar bien no sólo en el físico, sino también de la mente. Zancada a zancada, kilómetro a kilómetro, quiero que me acompañen y me apoyen. Debemos pensar que en la maratón todo puede pasar”, dijo Garibay. Y señaló que antes de salir de Oruro vio que en la cumbre estuvo a punto de nevar y que esa es una “buena señal”.

El fondista recalcó que ya no es momento de hablar del alejamiento con su entrenadora Nemia Coca y que debe concentrarse en la competencia.

“No tengo nada contra ella, en una maratón, ella no me lo va a correr por mí, voy correr solo, he entrenado para eso”, manifestó Garibay.

España en marcha y China en artística

España, en marcha. China, en natación artística, son los destacados de ayer. Estados Unidos mantiene la cima del medallero con 27 doradas, seguida de China que tiene 25.

España abrió la jornada con un oro en maratón mixto de relevo con Álvaro Martín y María Pérez, al igual que lo hicieron el año pasado en Budapest. En esta prueba Ecuador sumó su segunda medalla olímpica en París, con Daniel Pintado y Glenda Morejón que lograron la plata.

El equipo de China obtuvo su primera victoria olímpica en la competición de conjuntos de natación artística, tras ser el mejor en los tres programas. China relevó en el palmarés a Rusia, ganadora de los anteriores Juegos Olímpicos, con una puntuación final de 996.1389, con la que precedió al equipo de Estados Unidos (914,3421) y a España, bronce con 900,7319 puntos.

El brasileño Augusto Akio, se colgó bronce en la modalidad skateboarding ‘park’, que ganó el australiano Palmer Keegan, con un 93,11; seguido del estadounidense Tom Schaar (92,23).