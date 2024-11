Viceministerio de Deportes dice que la elección de becarios fue transparente

El Viceministerio de Deportes aseguró ayer que todo el proceso de selección de los becarios para el programa de incentivo económico “Sueño Bicentenario” fue transparente y, además, sostuvo que participaron las federaciones deportivas.



“Consideramos que la elección de los 100 beneficiarios no debe ser mellada porque el proceso fue reglamentado, con una norma que define etapas, tiempos, procedimientos, puntuaciones, que se hizo en forma previa”, explicó el asesor de la entidad estatal, Javier Moreno.



Fueron 445 deportistas quienes se postularon a las becas, de los cuales 136 fueron eliminados en una primera etapa por no presentar algún requisito. De los restantes 309, 209 quedaron fuera por puntaje, dejando a los 100 becarios, dijo Moreno.



El Viceministerio de Deportes, además, aseguró que se invitó a las federaciones nacionales para que sean parte del proceso de selección. Aunque, las federaciones sostienen que solo estuvieron como veedores, y no durante la calificación.



Por último, el Viceministerio afirmó que este proceso está cerrado y solo en caso de que un becado deje el programa, por bajo rendimiento o lesión, se podría considerar incluir a otro atleta.