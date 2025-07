Sólo cuatro de 10 candidatos hablan de lucha contra las drogas en sus programas

Desde hace varias décadas y mucho más en los últimos años, el narcotráfico es un grave problema en Bolivia que trae además efectos conexos como corrupción pública, aumento de la criminalidad, asesinatos y otros delitos y crisis en las familias por efecto del consumo. Sin embargo, de 10 alianzas y partidos políticos que participan en las elecciones, solamente cuatro mencionan el tema del tráfico de drogas en el país.



En 2023, la superficie de coca cultivada en Bolivia alcanzó 31.000 ha, un aumento de un 4 % respecto a 2022 (29.900 ha), superando con creces el límite legal de 22.000 ha establecido en 2017.



La ONU y otros organismos internacionales alertan que gran parte de esos cultivos se destinan al narcotráfico.



En 2024, las incautaciones de droga llegaron a las 46 toneladas de cocaína, superando el récord de 2023.



Bolivia ha dejado de ser solo país de tránsito de pasta base de cocaína y posee laboratorios clandestinos para producir clorhidrato de cocaína de alta pureza. Con frecuencia la Policía antidroga detecta fábricas incluso en parques nacionales y áreas protegidas.



Las Elecciones Nacionales se realizarán el 17 de agosto y urge que los candidatos planteen soluciones al problema del narcotráfico.



Mientras tanto, tras una revisión de sus Programas de Gobierno, encontramos que los que si mencionan el tema del tráfico de drogas y plantean alguna solución son Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Rodrigo Paz .

El programa de Gobierno de la alianza Libre, de Jorge Tuto Quiroga,no plantea específicamente un plan de lucha contra el narcotráfico, pero menciona que no permitirá la coca ilegal, “tanto las plantaciones ilegales como la comercialización ilegal de coca, solo aportan al potenciamiento del crimen organizado y transnacional. Nada bueno deja para Bolivia y los bolivianos”, dice.



El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) , que preside la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, no menciona en su programa de Gobierno una estrategia de lucha contra el narcotráfico.



Tampoco la Alianza la Fuerza del Pueblo contempla en su programa de Gobierno un plan para combatir al narcotráfico. Por esta agrupación política va como candidato presidencial Jhonny Fernández.

Unidad



En tanto para la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, la seguridad ciudadana será una política de Estado que incluye, entre otros temas, la lucha contra el narcotráfico.



“Diseñaremos una política antidroga que abarque toda la cadena, desde una frontal erradicación de cultivos excedentarios hasta la rehabilitación de consumidores”, dice su programa.



Doria Medina asegura en su programa que se fortalecerá la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se creará un sistema de justicia antidroga, que combatirá el lavado de dinero y se reforzará la fiscalía y la judicatura especializada. “La lucha contra el narcotráfico se librará con firmeza, institucionalidad y coordinación internacional”, dice en una parte de su programa.

PDC



Según el diagnóstico que hace el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tiene como candidato a Rodrigo Paz Pereira, en su programa de Gobierno, “en 2024 se secuestraron un total de 66.008 kg de cocaína, cifra que casi duplica los 32.936 kg decomisados en 2023. De esta cantidad, 45.936 kg corresponden a clorhidrato de cocaína y 20.072 kg a cocaína base. También se incautaron 514.514 kg de marihuana.



Este aumento de cifras en la producción de droga en Bolivia alerta a este partido político que, si bien no menciona ninguna estrategia para combatir al narcotráfico, asegura que “aunque no hay una cifra oficial exacta del valor total del narcotráfico en Bolivia, la diferencia entre el valor local y el potencial mercado internacional evidencia la magnitud del problema y la cantidad de droga que no es interceptada”.



Según los datos citados por el PDC “el valor de la cocaína decomisada en 2024 se estima en alrededor de $us 198 millones a nivel local, pero si esta cantidad hubiera llegado a Europa su valor superaría los $us 1.900 millones, y en Asia podría alcanzar los $us 8.500 millones”.



“Esto indica que los decomisos representan solo una fracción del valor total del narcotráfico, ya que la droga que logra evadir la interdicción tiene un valor mucho mayor en los mercados internacionales”, según el PDC.

No mencionan



La alianza Libertad y Progreso-ADN, de Pavel Aracena, en su Programa de Gobierno no menciona en especial un plan de lucha contra el narcotráfico.



La Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez, tampoco tiene un proyecto para luchar contra el narcotráfico.

APB Súmate



El partido Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate) , de Manfred Reyes Villa, plantea una lucha sin tregua contra la corrupción, el narcotráfico y la impunidad.



“Implementaremos mecanismos transparentes de rendición de cuentas, promoviendo una cultura ética en el servicio público. La expansión del narcotráfico y el aumento de delitos violentos, como homicidios, robos y secuestros, han evidenciado profundas deficiencias en nuestro sistema de seguridad interna. Sin un entorno seguro, no es posible alcanzar el bienestar, el progreso ni una vida digna...”, dice Reyes Villa en su programa.

Sin propuestas



El programa de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo candidato es el exministro de Gobierno. Eduardo del Castillo, no incluye el tema del narcotráfico.



Nueva Generación Patriótica (NGP) , en este momento sin candidato a la presidencia, no incluye en su Programa de Gobierno una estrategia de lucha contra el narcotráfico.