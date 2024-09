Hermanos Dellien abren la serie de Bolivia ante Uruguay en Santa Cruz

Los hermanos Hugo y Murkel Dellien serán los encargados de abrir la serie del Grupo II Mundial de Copa Davis, cuando hoy desde las 17:00 se enfrenten en los primeros duelos de singles a sus pares de Uruguay, en certamen que se desarrollará en el Country Club Las Palmas (CCLP) de Santa Cruz.

De acuerdo al sorteo realizado ayer en la capital oriental, Hugo Dellien iniciará la jornada de hoy ante Joaquín Aguilar, la raqueta dos de Uruguay.

Dellien (107 del ranking ATP) es el mejor sembrado de la llave y se medirá ante un Aguilar que está en la casilla 851.

A continuación, Murkel (raqueta 2 de Bolivia) rivalizará con Franco Rocandelli, el mejor posicionado de la delegación charrúa.

Según el sistema de disputa del Grupo II Mundial, el primer día está reservado para los duelos de singles, en tanto que el segundo día (mañana) la jornada se iniciará a las 16:00 con el cotejo de dobles, donde los nacionales Federico Zeballos-Boris Arias se medirán ante los uruguayos Ariel Behar-Ignacio Carou.

Los dos duelos posteriores de singles, que pueden no disputarse si alguno de los equipos logra ganar los primeros tres encuentros de la llave (dos singles y dobles), los protagonizarán Hugo Dellien vs. Rocandelli y a continuación Murkel Dellien vs. Joaquín Aguilar. Juan Carlos Prado (Bolivia) y Federico Aguilar (Uruguay) están, por ahora, en la lista de reservas.

Asimismo, las llaves pueden ser cambiadas de protagonistas, según la determinación de los capitanes de equipo y en base a las circunstancias.

El vencedor de la llave irá a los play-off para ascender al Grupo Mundial I; el perdedor luchará en los play-off para no caer al Grupo III América.