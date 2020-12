¿Qué estrenos se esperan en el cine para este 2021?

Miriam Soto

Después de meses de cancelaciones y retrasos en rodajes y estrenos, 2021 llega repleto de nuevas películas con todas las papeletas para arrasar en taquilla, si las circunstancias lo permiten, o en audiencia a través de las plataformas de “streaming”.

Con buena parte de los estrenos previstos para 2020 aplazados como consecuencia de las restricciones para hacer frente a la pandemia del Covid-19, 2021 será un año repleto de nuevas historias, “remakes” y continuaciones de alguna de las sagas cinematográficas más taquilleras de los últimos tiempos, que llegarán tanto a las salas de cine como a las plataformas digitales.

Si las compañías de “streaming” ya habían revolucionado el mercado cinematográfico produciendo y estrenando alguna de las películas más destacadas en las temporadas más recientes, la incertidumbre con la que comienza 2021 después de lo vivido en los últimos meses ha empujado a la productora Warner

Bros. a estrenar los 17 títulos previstos para 2021 de forma simultánea en salas y en HBO Max, plataforma en la que las películas estarán disponibles durante un mes.

La compañía Disney abrió el camino el pasado septiembre al estrenar “Mulán” en Disney+, en su caso, prescindiendo de las salas de cine, una estrategia que han decidido repetir con “Soul”, primer largometraje de Pixar que no se verá en la gran pantalla.

Aunque estaba previsto para noviembre de 2020, la factoría Disney estrenará “Raya y el último dragón”, su próximo largometraje animado, el 12 de marzo, una película dirigida por Paul Briggs y Dean Wellins, cuya historia gira alrededor de una guerrera solitaria en búsqueda del último dragón para poder salvar el reino de Kumandra.

La actriz Emma Stone recoge el testigo de Glenn Close para dar vida a una de las villanas más célebres de Disney en “Cruella”, película en que narra los orígenes de Cruella de Vil, años antes de los eventos que suceden en el clásico de Disney “101 Dálmatas”, y que se estrenará el próximo 28 de mayo, mientras que en julio se estrenará “Luca”, última producción de Pixar.

En 2021 llegará por fin a Netflix la esperada adaptación de “Pinocchio” realizada por Guillermo del Toro, una película animada en “stop motion”, basada en las ilustraciones de Gris Grimly y banda sonora de Nick Cave, cuya historia está ambientada en la Italia fascista de la década de 1930.

“No es un Pinocho para toda la familia”, ha asegurado Del Toro sobre la película en la que Gregory Mann pondrá voz a Pinocho, Ewan McGregor a Pepito Grillo y David Bradley a Gepetto; y en la que también participan, entre otros, las actrices Tilda Swinton y Cate Blanchett.

Los Looney Tunes, míticos personajes de animación de Warner Bros., compartirán protagonismo como LeBron James en “Space Jam: A New Legacy”, comedia de imagen real y animada, secuela de la protagonizada por Michael Jordan en 1996.

Más Superhéroes

El año que llega traerá también una nueva película de la saga “Kingsman”, Daniel Craig se despide de James Bond en “No Time to Die”, vigésimoquinto filme del agente 007, y Tom Cruse vuelve a interpretar a uno de los personajes más célebres de su carrera en “Top Gun Maverick”, secuela de la película de 1986, y además regresa con una nueva entrega –la séptima– de “Misión Imposible”.

Habrá que esperar doce meses para ver de nuevo a Robert Downey Jr. y Jude Law como Sherlock Holmes y el doctor John Watson en “Sherlock Holmes 3”, y para la cuarta entrega de “Matrix”, más de dos décadas después de la película original, de nuevo con Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity) como protagonistas.

Dirigida por Lana Wachowski, esta vez en solitario, también repetirán en el reparto Jada Pinkett-Smitt, Daniel Bernhardt y Lambert Wilson, aunque no lo harán Lawrence Fishburne como Morfeo, ni Hugo Weaving como el agente Smith, y se incorporan al elenco Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Yahya Abdul-Mateen II.

Por fin llegará a las salas de cine “Ghostbusters: Afterlife”, secuela directa de la segunda entrega de la saga, estrenada en 1989, dirigida por Jason Reitman, hijo del director de las dos primeras películas y protagonizada por Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Sigourney Weaver y Paul Rudd.

Jamie Lee Curtis volverá a enfrentarse a Michael Mayers en “Halloween Kills”, duodécima película de la franquicia, que ha tenido que retrasarse un año y que ha obligado también a posponer el posible final de la saga, “Halloween Ends”, a 2022.

Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella y Marisol Nichols protagonizan la novena película de la franquicia “Saw”, “Spiral: From the book of Saw”, dirigida por Darren Lynn Bousman.

También llegará a las salas de cine la tercera entrega de la saga de J.K. Rowling “Fantastic Beasts and where to find them”, marcada por la obligada salida de Johnny Depp del reparto, que será sustituido por Mads Mikkelsen en el papel de Grindelwald, con los inicios de una guerra mágica como parte de la acción y la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo.

En 2021 habrá una nueva entrega de “Fast & Furious” – la novena– y, además de ser el año del enfrentamiento entre dos míticos monstruos cinematográficos en “Godzilla vs. Kong”, estará también repleto de estrenos protagonizados por los héroes y villanos de Marvel y DC.

Tom Holland repite como Spider-Man en la secuela de “Far from home”; Jared; Leto dará vida a Morbius, villano del universo Spider-Man, en la película del mismo nombre dirigida por Daniel Espinosa; Tom Hardy repite personaje en “Venom: let there be carnage”; y Scarlett Johansson vuelve a ser la Viuda Negra en “Black Widow”, con la que se despide del personaje.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” lleva al cine al primer superhéroe asiático de Marvel, mientras que los antihéroces de DC regresan con “The Suicide Squad”, en la que repiten Viola Davis, Joel Kinnaman, Margot Robbie o Jai Counrney, y con incorporaciones como Juan Diego Botto.

Por su parte, en “Eternals” darán vida a los héroes de Marvel, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie y Kit Harington.

Habrá también adaptaciones de célebres videojuegos como “Mortal Kombat”, “Tom Raider 2” –protagonizada de nuevo por Alicia Vikander como Lara Croft– o “Uncharted”, como Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas.

El Primer Musical De Spielberg

“‘The Many Saints of Newark” lleva la historia de la célebre serie “The Sopranos” al cine, con una precuela ambientada en los años 60 y 70 protagonizada por Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela de Rossi, Ray Liotta y Vera Farmiga.

Entre las películas con más expectitvas, el thriller “Way Down”, de Jaume Balagueró y la cinta de ciencia ficción “Dune”, con un reparto en el que figuran Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa o Javier Bardem.

Ben Affleck y Matt Damon se enfrentarán en “The Last Duel”, dirigida por Ridley Scott; Tom Hanks dará vida al agente de Elvis Presley en “Untitled Elvis Presley Project”, que cuenta el ascenso a la fama del rey del rock, interpretado por Austin Butler; y Ana de Armas se meterá en la piel de Marilyn Monroe en el biopic “Blonde”, que emitirá Netflix.

Wes Anderson promete una carta de amor al periodismo en “The French Dispatch”, con un reparto en el que figuran Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet o Bill Murray.