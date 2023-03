Martin Scorsese estrenará en Cannes "Killers of the Flower Moon", el 20 de mayo

"Killers of the Flower Moon", la esperada nueva película de Martin Scorsese tendrá su estreno mundial el 20 de mayo en el Festival de Cine de Cannes (16-27 de mayo de 2023).







Producida por Apple Original Films, tendrá como protagonistas a Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, entre otros.

Basado en la novela más vendida de David Grann y escrita para la pantalla por Eric Roth y Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon" está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y describe el asesinato en serie de miembros de la rica Nación Osage. Se trató de una serie de crímenes brutales, que se conoció como el "Reinado del Terror".

Tras el estreno mundial en Cannes el 20 de mayo, se estrenará exclusivamente en cines por primera vez, en colaboración con Paramount Pictures. El estreno en Francia está previsto para el 18 de octubre y en Italia el 19 de octubre.

Luego se transmitirá globalmente en Apple TV+.

Director, guionista, actor y productor, Martin Scorsese ha dedicado su vida al cine y el Festival de Cannes ha estado a su lado en muchas ocasiones.

Recibió la Palma de Oro en 1976 con "Taxi Driver". Más tarde volvió a la Sección Oficial y ganó el Premio a Mejor Director por "After Hours", 10 años después del éxito de la anterior.

En 1998 fue presidente del jurado que concedió la Palma de Oro al director griego Theo Angelopoulos por "L'eternità e un giorno".

Cuatro años después, presidió el jurado de Cinéfondation and Short Films junto al director iraní Abbas Kiarostami. Desde 1990, Martin Scorsese dirige The Film Foundation, una organización dedicada a proteger y preservar la historia del cine mundial.

En este puesto, representó numerosas películas en Cannes Classics.

Procedente de Apple Studios, Killers of the Flower Moon se produjo junto con Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way.