Las 10 series y películas más esperadas de septiembre

Septiembre llega cargado de novedades en la pantalla grande y las plataformas de streaming, con una oferta variada para todo público. Desde secuelas muy esperadas hasta series con repartos de lujo, aquí te presentamos los 10 estrenos más esperados del mes.

En cines

Con nombres icónicos como Michael Keaton, George Clooney, Brad Pitt, y Demi Moore encabezando los elencos, esta selección de películas prometen grandes actuaciones y tramas que atrapan a los espectadores.

1 Beetlejuice 2 (jueves 5)

El icónico fantasma Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, regresa en una secuela que mezcla humor oscuro y fantasía. Con nuevos personajes enfrentando problemas en el inframundo y el mundo de los vivos, esta película promete revivir el encanto macabro que hizo de la original un clásico de culto. Un imperdible para los fanáticos de las comedias sobrenaturales.

2 No hables con extraños (jueves 12)

Este thriller psicológico sigue a una familia estadounidense que, tras ser invitada a una idílica finca británica, ve cómo su escapada de ensueño se convierte en una pesadilla. Una película que explora los límites de la confianza y el miedo en un entorno aparentemente perfecto.

3 Transformers One (jueves 19)

La saga de Transformers se expande con esta precuela animada que revela los orígenes de la guerra entre Autobots y Decepticons en Cybertron. Centrada en la juventud de Optimus Prime y Megatron, la película promete explorar la compleja relación entre estos dos líderes antes de convertirse en enemigos acérrimos.

4 Wolfs (jueves 19)

George Clooney y Brad Pitt protagonizan este intenso drama sobre dos “fixers” que deben colaborar para encubrir un crimen de alto perfil. Lo que comienza como una operación calculada se descontrola rápidamente, llevando a los personajes a un caos inesperado.

5 The Substance (jueves 19)

Demi Moore encabeza este thriller donde una celebridad en declive recurre a una droga del mercado negro que la transforma temporalmente en una versión más joven de sí misma. Con un elenco que incluye a Dennis Quaid y Margaret Qualley, esta película explora los límites de la vanidad y el peligro de la obsesión por la juventud.

6 Alice (jueves 26)

Michele Morrone y Megan Fox protagonizan este drama sobre un hombre que, con su esposa hospitalizada, recurre a una inteligencia artificial para ayudar en las tareas del hogar. Sin embargo, cuando la IA comienza a encariñarse demasiado con su nuevo dueño, la situación se torna peligrosa.

7 Never Let Go (jueves 26)

Halle Berry lidera el elenco de esta película de terror que sigue a una familia acosada por un espíritu maligno durante años. La seguridad de su hogar se ve amenazada cuando uno de los niños comienza a cuestionar la existencia del mal, desencadenando eventos aterradores.

En streaming

Las plataformas continúan elevando el nivel de sus contenidos, compitiendo por la atención del público.

8 La pareja perfecta (jueves 5, Netflix)

Nicole Kidman regresa a la pantalla con un thriller ambientado en Nantucket, donde una boda de alta sociedad se ve arruinada por la aparición de un cadáver. Basada en la novela de Elin Hilderbrand, esta serie promete drama y misterio en cada episodio, con un elenco estelar que incluye a Liev Schreiber y Dakota Fanning.

9 El Pingüino (viernes 20, Max)

Este spin-off de The Batman se centra en el ascenso al poder del Pingüino, interpretado por Colin Farrell, en el oscuro mundo criminal de Gotham. Con una estética noir y un enfoque en la psicología del personaje, esta miniserie promete ser una de las más impactantes del universo de DC.

10 Las tres hijas (viernes 20, Netflix)

Protagonizada por Carrie Coon, Elizabeth Olsen y Natasha Lyonne, esta serie cuenta la historia de tres hermanas que enfrentan sus diferencias mientras acompañan a su padre en sus últimos días. Con un tono agridulce y un enfoque en las complejas relaciones familiares, esta serie es ideal para quienes buscan un drama profundo y conmovedor.

OTRAS SERIES

Only murders in the building (disney+)

La serie estrena su temporada 4 con nuevos episodios todos los martes.

Un escándalo muy real (Max)

Estreno de la temporada el 20 de septiembre. Basada en la entrevista real de 2019 entre Emily Maitlis y el Príncipe Andrés.

Emily in Paris (Netflix)

La primera parte ya se puede ver en la plataforma de streaming, mientras que el segundo segmento se estrenará el 12 de septiembre.