10 datos que debes saber sobre El ladrón de perros

El pasado jueves, la película “El ladrón de perros” tuvo su estreno en las salas de cines de todo el país. La historia sigue a Martín, un joven huérfano que trabaja como limpiabotas en las frías calles de La Paz, que un día decide robar el perro de su mejor cliente, un solitario sastre al que ha empezado a imaginar como su padre. Esta primicia expone un relato íntimo, profundo y real sobre la discriminación y la búsqueda de identidad. Estos son diez datos que debes saber sobre la película.

1 Inspiración

El director Vinko Tomičić tuvo la idea de contar esta historia mientras filmaba su anterior película, “El fumigador”, en 2015. Posteriormente envió el proyecto al Taller de Desarrollo de Ideas de Ibermedia, en un concurso de su laboratorio de cine en La Paz.

Por este motivo viajó a Bolivia y conoció la comunidad de lustrabotas en La Paz durante su visita para el taller. Este encuentro lo llevó a trasladar su película, que inicialmente planeaba filmar en Chile, a Bolivia. “Me enamoré de la ciudad y de la comunidad de los lustrabotas”, afirma Tomičić, quien decidió que la historia no podía contarse en otro lugar.

2 Protagonista

Para el casting, se envió una convocatoria a la comunidad de lustra calzados en La Paz. Franklin, quien jamás había actuado antes, se animó a participar en la prueba. “Era mi primer casting, y nunca imaginé que sería el protagonista”, mencionó Aro.

Tomičić supo de inmediato que había encontrado al protagonista de su película. “me encantó su casting, su audición me pareció increíble, y encontré que tenía todo el potencial, y el rostro, y su poder en la mirada para hacer el personaje,” relató el director de la cinta.

3 Ficción y realidad

Franklin Aro fue lustrabotas en la vida real. Esto hizo que se relacionara profundamente con Martín, el personaje principal de la película.

“Hay muchas situaciones en la película que coincidían con mi vida personal, en especial la discriminación hacia los lustrabotas por nuestra profesión y por usar pasamontañas.

La película retrata la realidad de ese grupo de personas.

4 Preparación actoral

El director trabajó con un grupo de actores naturales durante más de dos años para prepararlos. “Buscamos que Franklin ganara seguridad y entendiera la movilidad en el espacio”, explicó Tomičić.

Además, el entrenamiento intensivo con la coach actoral Sofía Quiroz en los meses previos al rodaje fue fundamental para el resultado final de la película. “Entrenamos con Franklin seis días a la semana para que estuviera preparado”, añadió.

5 Autenticidad

Una de las características de El ladrón de perros es la improvisación. Aro aseguró que nunca leyó el guion completo. “Vinko me decía que no lo leyera para que todo saliera naturalmente”, comentó el protagonista.

“El elenco de la película está compuesto por actores profesionales de gran reconocimiento, como Alfredo Castro, de Chile, Teresa Ruiz, Inondaba, Luz Dara, de Bolivia, y actores naturales, que son todos los chicos que yo los descubrí haciendo casting y los preparé. Con los jóvenes actores naturales, yo no trabajaba con guión. Yo trabajaba desde la oralidad”, aseveró Tomičić.

Esto se hizo con el objetivo de lograr la mayor autenticidad posible en las actuaciones, dejando que los actores naturales transformaran las escenas con sus propias palabras.

6 Identificación

Filmar esta película fue un desafío para Franklin ya que llegó a identificarse mucho con su personaje, a tal punto que muchas escenas fueron difíciles de filmar.

Tanto el actor como el director coincidieron en que la escena más difícil de rodar para ellos fue una en la que Martín sufre bullying en su colegio y éste se rebela.

“En la escena tiene que improvisar que en el colegio me discrimina y todo eso. Y justamente yo viví eso en mi vida personal. No quería filmar esa escena pero Vinko me apoyó y me dio palabras de aliento”, recordó Aro.

Tomičić afirmó que esta escena fue muy personal para Aro ya que él sufrió bullying en el colegio pero, a diferencia de Martín, Franklin nunca se atrevió a defenderse en la vida real.

“La magia del cine es tan bella que nosotros trabajamos durante meses esto. Y después, en la vida real de Franklin, él logró defenderse con los compañeros después de haber hecho una escena en la película. Es una película que sí, ha influido profundamente en él”, aseveró el Tomičić.

7 Banda sonora

La música en la película fue un elemento añadido en la etapa final de la postproducción. Tomičić dijo que él pensó inicialmente en no tener música en la cinta, pero vio la oportunidad perfecta para trabajar con un gran amigo suyo, el compositor Wissam Hojeij.

“Quisimos trabajar la música muy sutil, una música no invasiva, que se alejara del estereotipo de la música andina. Trabajamos a través de sonidos de trompetas, que es el instrumento que toca el personaje en la película. Grabamos sonidos de trompetas y los modificamos con sintetizadores para componer la música de la película, no invasiva, que transmitiera una sensación de nostalgia. Y para mí, lo amo”, expresó Tomičić.

8 Producción internacional

La película es una coproducción entre Bolivia, Chile, Italia, México, Ecuador y Francia. “Trabajamos con los mejores del mundo, y eso elevó el nivel de la película sin perder la esencia boliviana”, comentó el director.

9 Premiada

La película está siendo un éxito y una sensación en el circuito internacional. Tanto el público como los críticos halagan la cinta.

Cosechó muchos premios en su paso por festivales de cine internacionales. Tal es el caso del el Festival Internacional de Cine de Antalya, Turquía, en el que Vinko Tomičić y Franklin Aro recibieron las estatuillas a Mejor director y Mejor actor respectivamente.

También fue premiada con siete galardones en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, incluyendo el de Mejor Actor Revelación para Aro.

10 Representa a Bolivia en los Premios Goya

La cinta fue escogida para representar a Bolivia en la próxima edición de los prestigiosos y codiciados Premios Goya. Vinko Tomičić afirmó que es un honor para él representar a Bolivia en los Goya y que además siente mucho respeto por ser embajador de la cultura boliviana en el extranjero.