"Venom: el último baile" se estrena este jueves y las críticas son positivas

La franquicia de Venom logró lo que muchos no esperaban: ganarse un lugar en el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, junto con su simbionte Venom, ofreció una versión única y entretenida del antihéroe de Marvel, construyendo una identidad propia fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.

A pesar de que sus películas no están directamente conectadas con el MCU, 'Venom' encontró su propio renombre gracias a su humor, sus escenas de acción y la química entre Hardy y su feroz compañero extraterrestre. Ahora, con Venom: El Último Baile, la franquicia llega a lo que parece ser su última entrega, prometiendo una despedida épica y llena de emociones para los seguidores.

¿Qué está diciendo la crítica?

Las primeras reacciones por parte de la prensa ya comenzaron a aparecer, y las opiniones iniciales pintan una imagen prometedora para esta última aventura de Eddie Brock. Según los críticos, la película no solo continúa con la adrenalina y el caos característicos de la franquicia, sino que también eleva el nivel en cuanto a acción y entretenimiento.

Uno de los primeros en compartir su opinión fue Joseph Deckelmeier, de Screen Rant, quien describió la cinta como "un viaje salvaje y emocionante", aunque también señaló que tiene algunos puntos débiles. Por otro lado, Drew Taylor, de The Wrap, afirmó que esta es la mejor película de la saga Venom, lo que da pie a altas expectativas entre los seguidores del simbionte.

Otro crítico, Chris Killian de ComicBook, destacó la inclusión de Knull, un personaje clave en los cómics de Marvel, aunque señaló que no se ve a Spidey por ningún lado, lo que podría decepcionar a algunos fanáticos que esperaban un crossover. Sin embargo, Killian mencionó que la película prepara el terreno para futuras entregas en el universo de Sony, lo que podría significar que la historia de Venom aún tiene potencial para continuar, aunque sea sin Hardy en el papel principal.

Uno de los puntos más discutidos sobre la cinta es si ésta realmente será la última vez que Tom Hardy interprete a Eddie Brock. Hasta ahora, Hardy ha insinuado que esta podría ser su despedida como el icónico personaje, algo que entristece a los seguidores de la saga. Sin embargo, en el universo de los superhéroes, y particularmente en el multiverso de Marvel, nada está completamente definido. A pesar de que no hay planes confirmados para que Hardy regrese como Venom en el futuro, muchos fans mantienen la esperanza de que su historia no termine aquí.

Es importante destacar que, con la constante expansión del multiverso en las películas de Marvel, el regreso de personajes icónicos siempre es una posibilidad, incluso si la trama actual llega a un cierre. La franquicia de Venom ha demostrado su capacidad para atraer a las audiencias, por lo que no sería sorprendente ver más del simbionte en alguna forma, incluso si no es con Hardy en el papel principal. La posibilidad de ver a otro actor interpretar a Eddie Brock o incluso explorar nuevas versiones del simbionte en diferentes líneas temporales es algo que los fans no descartan.

¿Cuándo se estrena?

Venom: El Último Baile está programada para estrenarse este 24 de octubre. Este lanzamiento ha generado grandes expectativas, no solo por ser el cierre de la trilogía de Eddie Brock y Venom, sino también por ser una de las últimas grandes producciones de superhéroes que llegará a los cines en 2024.