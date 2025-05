Reinoso debe viajar a Estados Unidos, no descarta dejar Aurora y dice “sigo siendo el rey”

El atacante Jair Reinoso debe viajar a Estados el 18 de mayo para cumplir con un requisito de residencia en ese país y no descarta dejar Aurora en caso de que no se le conceda un permiso por dos años para poder retornar a Bolivia.

En una entrevista que concedió al periodista Erlan García de Planeta Deportes, Reinoso contó algunos detalles de las dos operaciones que le realizaron por peritonitis, motivo por lo que es baja en los últimos partidos de Aurora.

“Fue más complicado de lo que se vio en primera instancia, fueron dos operaciones, llegué caminando al hospital y salí una semana después”, afirmó el atacante aurorista, quien señaló que nunca pensó que le iba a afectar una dolencia de esta manera. “Fue una peritonitis que más bien mi cuerpo lo encapsuló, me di cuenta que la salud es lo más importante, soy una persona que me cuido mucho, saludable, pero me pasó esto, pensé en algún momento que no iba salir”, afirmó con sinceridad.

En relación al permiso que solicitará a la dirigencia de Aurora para viajar a Estados Unidos, indicó que no habrá ningún problema, porque “ellos (los dirigentes) ya lo sabían, en estos días lo vamos a hablar de nuevo”.

De todos modos, indicó que se han juntado dos aspectos en este momento que obligan a su viaje a Estados Unidos, uno el tema de su residencia americana y el otro aspecto es el nacimiento de su hija.

“Se me juntó todo, no estaba planificado, está el nacimiento de mi hija y tenía algunos problemas con mis papeles, pero tengo mi citación para el 18, ojalá me den el permiso para seguir saliendo de Estados Unidos y luego volver”, afirmó a tiempo de resaltar que el tema de migración se ha complicado más con el retorno de Donald Trump a la presidencia de ese país.

En este aspecto, explicó cuál es su situación legal con Estados Unidos: “Yo soy residente americano hace 25 años, me dan permiso cada dos años para que pueda estar afuera por mi profesión, ahora estoy yendo para eso, si me van a dar de nuevo el permiso de dos años; esos permisos me han costado un montón de dinero, siempre pensé con mi esposa darle un futuro a mis hijas y no es prudente que yo arriesgue, mi esposa está haciendo un esfuerzo grande al quedarse en Estados Unidos, le toca estar con las dos niñas, está su embarazo, yo soy un privilegiado de tener una pareja tan guerrera, no le puedo fallar a ella, yo le prometí que iba a estar en el nacimiento de mi hija y le voy a cumplir”.

Respecto al nacimiento de su hija, tuvo tiempo para comentar en broma que “como dice la canción, sigo siendo el rey”, respecto a que es el único varón de su familia.

Tuvo-también palabras de elogio a Aurora- “el equipo de a poco consigue esa efectividad que tenía cuando yo estaba, está funcionando bien y están motivados tras el último triunfo”.

Respecto a su retorno a la cancha, mencionó que “puedo estar unos minutos ante Bolívar, luego viajar, pero la recuperación son 21 días, cada día me siendo mejor, ojalá que pueda estar en la cancha antes de irme”.