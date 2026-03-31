La Selección Nacional va por su sueño mundialista ante Irak

La Selección Nacional buscará esta noche, 23:00 (HB), ganar a Irak y asegurar su cuarta participación en un torneo mundial. Será el choque final por una plaza mundialista, en partido único a jugarse en el estadio BBVA (también denominado Gigante de Acero).

Irak se clasificó a esa instancia final por su mejor puntuación en el ranking FIFA, está ubicado en el puesto 58, tras ganar a Emiratos Árabes por 2-1, en el encuentro clasificatorio al repechaje internacional de México. Su última participación mundialista fue en México 1986, en el que perdió todos sus partidos en primera fase.

Mientras, Bolivia tuvo que dejar en el camino a Surinam, al que venció por 2-1. Su última participación en un mundial, fue en Estados Unidos 1994, hace 32 años. El ganador se clasificará a la Copa del Mundo e integrará el Grupo I donde están Francia, Senegal y Noruega.

Con miras al partido de hoy, Óscar Villegas cuenta con plantel completo, incluido Diego Medina, quien estaba entre algodones tras el golpe recibido en uno de los entrenamientos de la Selección. Se temió lo peor, que el jugador sufra de un desgarro, pero ayer se informó de que sólo se trata de una fuerte contusión, de manera sorpresiva se recuperó y estará en el partido ante Irak.

El último entrenamiento realizado en el Complejo Borregos le permitió a Villegas confirmar el mismo onceno que jugó ante Surinam, con Viscarra en el arco, la zaga con Medina, Haquín, Morales y Fernández; en el medio, Cuéllar, Tomé y Villamil; en la ofensiva, Terceros, Monteiro y Ramiro Vaca.

Juan Godoy será pieza de recambio, al igual que Fernando Nava, de quien se pensó que podría tener minutos esta noche.

Irak, por su parte, también tiene listo su equipo, con sus mejores figuras en buenas condiciones, tal el caso de Aymen Hussein del Al Karma de su país, Zidane Iqbal, formado en el Manchester United, actualmente en el FC Utrech de Países Bajos, Al-Ammari del Cracovia de Polonia y Alí Al-Hamadi del Luton Town de la League One inglés.

Graham Arnold, técnico australiano de Irak, dijo que su seleccionado “conmocionará” al mundo.

Pero, se mostró cauto al manifestar que “Bolivia ha tenido más preparación que nosotros, un campamento más largo, pero muchas veces no se trata de quién tiene la mejor técnica, quién tiene las mejores tácticas, quién es mejor físicamente, pero tengo confianza en mi equipo”.

Irak presentaría hoy el siguiente equipo: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein.

Mensaje

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tras confirmar que las gestiones con Entel llegaron a un buen término y se garantiza la transmisión del partido de esta noche por señal abierta, informó en sus redes que todas las empresas que coordinen con Entel contarán con la señal; “¡no hay excusas para no alentar a la Verde!”, escribió.

Paz había mencionado en días pasados que iba a viajar a Monterrey, pero al final se quedó en el país, pero lanzó un emotivo mensaje de apoyo: “Todos los bolivianos estamos con nuestra Selección, tenemos que dar todo nuestro aliento, nuestro corazón, nuestro escudo, nuestro cariño por la patria estará con nuestra representación, muchachos, los vamos a ver y apoyar, gracias por todo lo que han hecho, gracias profesor Villegas, es nuestro día y le vamos a meter con todo…”