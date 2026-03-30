Boletos agotados, la Verde completa y México alentando, así está el ambiente a dos días del duelo ante Irak

A dos días del partido que definirá la clasificación de Bolivia al Mundial 2026, Monterrey se ha convertido en epicentro de una fiesta futbolera sin precedentes. Las 30.000 entradas para el duelo ante Irak están agotadas, y se espera un estadio lleno en el Gigante de Acero, escenario que desde ya vibra con el entusiasmo de hinchas bolivianos y mexicanos por igual.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, confirmó que el equipo no tendrá bajas para el compromiso y que todos los jugadores están disponibles. “Ahora focalizarnos al 100% en nuestro próximo rival, Irak”, señaló desde Monterrey, destacando la motivación y confianza del plantel.

Costa también resaltó la apuesta por un cambio generacional, que ha dado resultados positivos, y los incentivos económicos destinados a los jugadores, con cerca del 50% de los ingresos mundialistas comprometidos como premio por desempeño.

«Bolivia, hermano, ya eres mexicano» ya se siente el apoyo

El entusiasmo de los hinchas se refleja también en las redes sociales y en las calles de Monterrey. El grupo argentino La Mara Santos, radicado en Bolivia, lanzó un tema dedicado a la Verde que se viralizó de inmediato. Con versos como “Te llevo dentro de mí Bolivia mi corazón… siempre voy a quererte, la Verde se va al Mundial”, la canción se convirtió en un himno no oficial que acompaña la previa del partido decisivo.

El apoyo de la afición local no se limita a los bolivianos. En varios videos que circulan en redes, hinchas mexicanos se suman a la arenga: “Bolivia, hermano, ya eres mexicano”, un grito que demuestra la solidaridad y la pasión compartida por la Verde en la ciudad. La presencia de autoridades locales, como el gobernador de Nuevo León, ha reforzado la magnitud del ambiente, que promete hacer historia en la previa de la final del repechaje mundialista.

Además, la Federación gestiona un vuelo chárter para facilitar la llegada de hinchas, dirigentes y autoridades al estadio.

Con un estadio lleno, música viral y un plantel completo, Bolivia encara este martes 31 de marzo un desafío histórico: vencer a Irak y asegurar su lugar en el Mundial 2026. La pasión, la fe y la expectativa ya se sienten en cada rincón de Monterrey, donde bolivianos y mexicanos se han unido por un mismo grito: la Verde no está sola.