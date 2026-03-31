Calendario en marcha: estas son las fechas de la segunda vuelta electoral

El órgano electoral aprobó el calendario oficial para la segunda vuelta electoral en cinco regiones del país, estableciendo fechas específicas para el desarrollo de este proceso tras la primera vuelta.

Según el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, la primera actividad programada es el sorteo público de jurados electorales, que se realizará desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril.

De la misma manera, el sorteo de la ubicación de franjas en las papeletas de sufragio se realizará en las mismas fechas señaladas anteriormente. Después se planea la notificación a los jurados del 1 al 19 de abril.

A su vez, la autoridad añade que la difusión de propaganda electoral para la segunda vuelta tiene un plazo de diez días, comprendiendo las fechas desde el 6 al 15 de abril.

Asimismo, se prevé que el cómputo de votos se inicie inmediatamente después de la jornada electoral, con la publicación de resultados en los días posteriores conforme al avance del conteo oficial.

Las autoridades señalaron que se reforzarán los operativos logísticos en las regiones donde se llevará adelante la segunda vuelta, con el objetivo de evitar contratiempos y asegurar el normal desarrollo de la votación.

Finalmente, se instó a la población a informarse sobre las fechas establecidas y acudir a las urnas el día fijado, en un proceso que será clave para la definición de autoridades en los departamentos involucrados.