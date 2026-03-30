Gestionan con Entel la transmisión en señal abierta del partido Bolivia vs. Irak

Fútbol
ABI
Publicado el 30/03/2026 a las 14h36
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, gestionó ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) la transmisión en señal abierta del decisivo partido entre Bolivia e Irak, correspondiente a la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

Bolivia enfrentará a Irak mañana, martes 31 de marzo, a las 23:00 (hora boliviana) en el Estadio BBVA de Monterrey, México, en un partido que definirá su cupo al Mundial 2026.

La Verde llega a esta instancia tras imponerse por 2-1 a Surinam la semana pasada; mientras que el seleccionado asiático accedió a la final luego de eliminar a Emiratos Árabes Unidos.

"La gestión del ministro Zamora responde a la instrucción del presidente Rodrigo Paz de garantizar el acceso a contenidos de interés nacional, especialmente en un evento deportivo de alta relevancia que genera expectativa en todo el país", señala un reporte institucional.

Con esta medida, el Gobierno busca que millones de bolivianos puedan vivir y alentar a la selección desde sus hogares, fortaleciendo el sentimiento de unidad y respaldo en torno al equipo nacional en un partido histórico.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Pentágono prepara una incursión terreste; Netanyahu ordena la expansión de Israel
2
Los 5 países más felices del mundo; por primera vez hay uno de América Latina
3
Las lluvias siguen azotando varias regiones del país y con mayor rigor en La Paz
4
Ministro de Hidrocarburos asegura que se mantendrá el precio del combustible
5
Minería espera inversiones por $us 1.000 millones, mínima frente a Perú

Lo más compartido

1
Oficial: Loza es gobernador de Cochabamba y Reyes Villa alcalde de Cercado
2
Justicia niega pedido de arresto domiciliario a la esposa de Marset
3
Aprehenden a sospechoso del asalto armado en Villa Copacabana; buscan a otros tres implicados
4
Claudia Cronenbold es la nueva presidente de YPFB
5
Manfred perfila una gestión centrada en obras, desarrollo y consenso

Más en Fútbol

30/03/2026
Boletos agotados, la Verde completa y México alentando, así está el ambiente a dos días del duelo ante Irak
A dos días del partido que definirá la clasificación de Bolivia al Mundial 2026, Monterrey se ha convertido en epicentro de una fiesta futbolera sin...
Ver más
30/03/2026
Boletos agotados, la Verde completa y México alentando, así está el ambiente a dos días del duelo ante Irak
A dos días del partido que definirá la clasificación de Bolivia al Mundial 2026, Monterrey se ha convertido en epicentro de una fiesta futbolera sin...
Ver más
Sin sorpresas y con todo listo, el técnico Óscar Villegas tiene confirmado como jugará mañana ante Irak, rival del que aseguró que tiene toda la información necesaria.
Ver más
30/03/2026
La Selección nacional tiene el once titular listo; Medina da un susto
El estadio BBVA, conocido como el "Gigante de Acero", apunta a verse repleto, ya que se vendieron cerca de 30.000 entradas, una cifra que superó las expectativas.
Ver más
29/03/2026
Monterrey se pinta de verde: más de 30.000 entradas fueron vendidas para el Bolivia Vs Irak
El presidente Rodrigo Paz Pereira agradeció este domingo el esfuerzo de la selección boliviana de fútbol y los instó a dejarlo todo en la cancha en su próximo partido contra Irak, que definirá la...
Ver más
29/03/2026
Presidente Paz agradece esfuerzo a la selección boliviana y les pide dejarlo todo ante Irak
Carlos Trucco, el histórico arquero que jugó el Mundial de 1994 con Bolivia, se ilusiona con el actual nivel de la Verde y hasta lo compara con aquel icónico equipo que clasificó a la Copa del Mundo...
Ver más
29/03/2026
La Verde de Villegas ilusiona a la 'generación dorada': "Hace tiempo que no teníamos una Selección así"
En Portada
30/03/2026 Economía
Claudia Cronenbold es la nueva presidente de YPFB
El cambio de la máxima autoridad de la estatal petrolera se produjo la tarde de este lunes. El Ministro de Hidrocarburos agradeció los servicios de Yussek Akly.
vista
30/03/2026 País
Santa Cruz: reportan balacera en el Cambódromo y moviliza a la Policía
Una balacera registrada en la zona del Cambódromo, entre el sexto y séptimo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó a una persona herida y generó...
vista
30/03/2026 País
Gobierno crea el programa "Tranca Cero" para digitalizar trámites y eliminar trabas burocráticas
El Gobierno promulgó este lunes el Decreto Supremo 5595, mediante el cual crea el programa "Tranca Cero", una política orientada a avanzar en la digitalización...
vista
30/03/2026 País
Ministro de Hidrocarburos asegura que se mantendrá el precio del combustible
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró que el Gobierno mantendrá el actual precio de os combustibles, a pesar del contexto geopolítico y el...
vista
30/03/2026 Mundo
Llega petróleo ruso a Cuba, el Kremlim lo celebra
El Gobierno de Rusia aseguró que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada a la isla del petrolero Anatoly Kolodkin, con 100.000 toneladas de crudo (...
vista
30/03/2026 País
Las lluvias siguen azotando varias regiones del país y con mayor rigor en La Paz
Las persistentes lluvias que azotan gran parte del país comienzan a mostrar su rostro más crítico en el departamento de La Paz, donde derrumbes, crecidas de...
vista
Actualidad
El concejal Diego Murillo (APB-Súmate) asumió hoy como alcalde suplente temporal debido a la solicitud de vacaciones de...
Ver más
30/03/2026 Cochabamba
Murillo asume como alcalde interino por vacaciones de Manfred
Washington y Caracas rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al...
Ver más
30/03/2026 Mundo
Embajada de EEUU en Venezuela reanuda operaciones
En días pasados, el presidente Rodrigo Paz exhortó al Legislativo a aprobar los créditos pendientes, señalando que...
Ver más
30/03/2026 País
Se tensa en la ALP el debate para aprobar créditos externos
El Gobierno de Rusia aseguró que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada a la isla del petrolero Anatoly...
Ver más
30/03/2026 Mundo
Llega petróleo ruso a Cuba, el Kremlim lo celebra
Deportes
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, gestionó ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) la...
Ver más
30/03/2026 Fútbol
Gestionan con Entel la transmisión en señal abierta del partido Bolivia vs. Irak
A dos días del partido que definirá la clasificación de Bolivia al Mundial 2026, Monterrey se ha convertido en...
Ver más
30/03/2026 Fútbol
Boletos agotados, la Verde completa y México alentando, así está el ambiente a dos días del duelo ante Irak
A dos días del partido que definirá la clasificación de Bolivia al Mundial 2026, Monterrey se ha convertido en...
Ver más
30/03/2026 Fútbol
Boletos agotados, la Verde completa y México alentando, así está el ambiente a dos días del duelo ante Irak
Sin sorpresas y con todo listo, el técnico Óscar Villegas tiene confirmado como jugará mañana ante Irak, rival del que...
Ver más
30/03/2026 Fútbol
La Selección nacional tiene el once titular listo; Medina da un susto
Tendencias
Naciones Unidas advierte de que el nivel del mar es ya unos 20 centímetros más alto que en 1900 y de que un tercio de...
Ver más
30/03/2026 Medio Ambiente
La ONU advierte: un tercio de los glaciares pueden desaparecer en 2050
El Bolivian Ornate Tiger Beetle, un llamativo escarabajo que destaca por su belleza y singularidad, se mantiene al...
Ver más
29/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano lidera una reñida competencia, en su cuarto "round", está con 51 % y su rival con 49 %
Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional.
Ver más
25/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar
Doble Click
1926 marcó un hito en la historia del cine, aunque con una película que, en la época en que se estrenó, no causó el...
Ver más
30/03/2026 Cultura
A cien años del Fausto de F. W. Murnau
EEl festejo por el “Dia Internacional del Charango” destaca en la agenda cultural de la semana 14 del año. Los expertos...
Ver más
30/03/2026 Cultura
Cartelera: La música y la danza destacan en la semana cultural
Los éxitos que va cosechando en el contexto internacional el filme “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro...
Ver más
29/03/2026 Cine
Iris Ocampo: La hija cóndor es el resultado de muchos años de trabajo
La Fundación Musical Bravura y la Orquesta Filarmónica de Bolivia (OFB) promueven el arribo al país de la...
Ver más
29/03/2026 Cultura
Bolivia y Alemania se unen en un histórico encuentro sinfónico