Gestionan con Entel la transmisión en señal abierta del partido Bolivia vs. Irak

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, gestionó ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) la transmisión en señal abierta del decisivo partido entre Bolivia e Irak, correspondiente a la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

Bolivia enfrentará a Irak mañana, martes 31 de marzo, a las 23:00 (hora boliviana) en el Estadio BBVA de Monterrey, México, en un partido que definirá su cupo al Mundial 2026.

La Verde llega a esta instancia tras imponerse por 2-1 a Surinam la semana pasada; mientras que el seleccionado asiático accedió a la final luego de eliminar a Emiratos Árabes Unidos.

"La gestión del ministro Zamora responde a la instrucción del presidente Rodrigo Paz de garantizar el acceso a contenidos de interés nacional, especialmente en un evento deportivo de alta relevancia que genera expectativa en todo el país", señala un reporte institucional.

Con esta medida, el Gobierno busca que millones de bolivianos puedan vivir y alentar a la selección desde sus hogares, fortaleciendo el sentimiento de unidad y respaldo en torno al equipo nacional en un partido histórico.