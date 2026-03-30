Cartelera: La música y la danza destacan en la semana cultural

EEl festejo por el “Dia Internacional del Charango” destaca en la agenda cultural de la semana 14 del año. Los expertos charanguistas Alfredo Coca y Uciel Izumi protagonizarán un show imperdible este sábado.

LUNES 30

En el tradicional lunes de cine, la Alianza Francesa de Cochabamba proyecta el filme “Marcello mio”, del directo Christophe Honoré. La función comienza a las 19:00 en la sala Christian Valbert. El ingreso es gratuito.

Se pone en marcha la exposición colectiva de pintura y escultura en el salón Gíldaro Antezana. Miguel Flores, Nelcy Camacho, Victoriano Mercado, María Von Vacano, Ingrid Cabrera, Alejandro Urquidi exibirán su destreza para el arte hasta el 12 de abril.

El teatro Adela Zamudio acoge el “Festival de danzas AIFL Bolivia “, impulsado por la academia de danza “AIFL Bolivia”. El evento comienza a las 19:00 y se replica el martes en el mismo escenario y horario.

VIERNES 3

La Troje Arte Cultura acoge la tradicional q’oa de cada primer viernes de cada mes. La actividad arranca a las 18:00 con la participación de varios grupos musicales.

SÁBADO 4

El maestro Alfreco Coca, Luiciel Izumi y la Orquesta de Charangos Alfredo Coca rinden homenaje al “Día Internacional del Charango” en el Mesón del Cantor, desde las 21:00.

Aprojazz presenta el espectáculo musical y danza “10 años de jazz”. El evento arranca a las 19:30 y se extenderá hasta las 21:30.