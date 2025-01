Actores que dijeron “no” a papeles legendarios

El cine está lleno de historias sobre oportunidades perdidas, como aquellas en las que un actor o actriz decide rechazar un papel que luego se convierte en un hito cultural. Estas decisiones, tomadas por cuestiones de agenda, percepciones del proyecto o incluso errores de juicio, han reconfigurado el panorama de la industria y las trayectorias de las estrellas.

Cuando los hermanos Wachowski ofrecieron a Will Smith el papel de Neo en Matrix (1999), parecía la elección lógica. Se trataba de una de las estrellas más populares de Hollywood gracias a éxitos como Hombres de negro e Independence Day. Sin embargo, el actor decidió rechazar el papel tras escuchar una descripción que le resultó poco convincente. Según relató en el podcast The Shop Uninterrupted, la explicación técnica que le dieron los Wachowski sobre los efectos especiales fue confusa: “Vamos a crear unas cámaras... imaginaremos que saltas, haces un movimiento de kung-fu, pero luego te quedas quieto en el aire”, recordó entre risas.

En lugar de aceptar Matrix, Smith protagonizó Wild Wild West (1999), una película que considera “la peor de su carrera”, según dijo en una entrevista con GQ. Aunque admite que su interpretación como Neo “habría arruinado la saga”, también reflexionó sobre cómo su decisión cambió la dinámica de los personajes.

El impacto del rechazo de Smith fue clave en la carrera de Keanu Reeves, quien finalmente dio vida a Neo. Reeves, en una entrevista con Esquire, comentó con humor: “Muchísimas gracias, Will”. Además, destacó que el papel de Neo transformó su vida personal y profesional, consolidándolo como una de las figuras más emblemáticas de la ciencia ficción​.

Adam Sandler y “Malditos Bastardos”

Quentin Tarantino tenía en mente a Adam Sandler para interpretar a Donny “The Bear Jew” Donowitz en Inglourious Basterds (2009). Este personaje, conocido por ejecutar a nazis con un bate de béisbol, era crucial para el tono audaz y satírico de la película. Tarantino llegó a visitar a Sandler en el set de Little Nicky para presentarle el guion, según reveló en el podcast Club Random.

Sin embargo, el actor no pudo aceptar el papel debido a compromisos con Hazme Reír (2009), dirigida por Judd Apatow. Tarantino, aunque decepcionado, admitió que el proyecto de Apatow era una mejor elección para Sandler en ese momento. Finalmente, Eli Roth asumió el papel, pero queda la pregunta de cómo habría sido la película con la energía cómica y única de Sandler​.

Madonna y sus múltiples rechazos

Madonna es otro ejemplo de una figura que rechazó papeles emblemáticos. En una entrevista con The Tonight Show with Jimmy Fallon, la Reina del Pop confesó que rechazó ser Selina Kyle (Gatubela) en Batman Returns (1992). “Vi las dos películas y me arrepiento de haber rechazado a Catwoman. Eso fue muy fuerte”, admitió. El rol terminó en manos de Michelle Pfeiffer, quien entregó una interpretación memorable​.

Además, Madonna reveló en dicha entrevista, que rechazó un papel en Matrix, sin especificar cuál. Sin embargo, muchos especulan que podría haber sido Trinity, interpretada por Carrie-Anne Moss.

Kate Winslet y “El señor de los anillos”

Peter Jackson, director de El Señor de los Anillos, tenía a Kate Winslet como su primera opción para interpretar a Éowyn, la valiente hija del rey Théoden. Según la actriz, el compromiso de rodar durante tres años en Nueva Zelanda era demasiado exigente en ese momento. En una entrevista con la conductora británica Zoe Ball, Winslet explicó que estaba priorizando su vida personal y otros proyectos como Iris (2001), un drama de menor escala pero con gran carga emocional. El rol finalmente fue para Miranda Otto, quien dejó su marca en la saga​.

Nicolas Cage y sus decisiones familiares

Nicolas Cage tuvo la oportunidad de interpretar tanto a Neo en Matrix como a Aragorn en El Señor de los Anillos. Sin embargo, rechazó ambos papeles debido a su negativa a pasar largos períodos lejos de su familia. En una entrevista con Newsweek, Cage explicó: “Había cosas sucediendo en mi vida que me impedían poder viajar y estar fuera de casa durante tres años”. A pesar del éxito de ambas trilogías, Cage aseguró que no se arrepiente de sus decisiones​​.

Matt Damon y “Avatar”

James Cameron ofreció a Matt Damon el papel protagónico de Avatar (2009), acompañado de una oferta única: el 10% de la taquilla mundial. Damon, sin embargo, rechazó la propuesta porque estaba filmando la saga Bourne. En una entrevista para el programa de televisión Who’s Talking to Chris Wallace?, Damon reflexionó sobre la decisión: “Estoy seguro de que es la mayor cantidad de dinero que un actor ha rechazado”. A pesar de la pérdida financiera, Damon valoró su compromiso con el equipo de Bourne: “Jamás hubiera dejado tirados a mis compañeros”​.

Elvis Presley y las películas que nunca fueron

Elvis Presley, además de ser un ícono de la música, tenía grandes ambiciones en el mundo del cine. Desde su primera incursión en la pantalla grande, mostró interés por papeles que lo desafiaran actoralmente, pero su carrera actoral estuvo marcada por las decisiones de su mánager, el coronel Tom Parker, quien frecuentemente priorizó los intereses comerciales sobre las aspiraciones artísticas del cantante. Esto llevó a que Elvis rechazara numerosos papeles en películas que posteriormente se convertirían en clásicos del cine.

Según la película autobiografica del director australiano, Baz Luhrmann, en 1958, Robert Mitchum, productor de Thunder Road, ofreció personalmente a Elvis el papel de su hermano menor en esta película de acción sobre contrabandistas de alcohol. La propuesta fue presentada durante una reunión navideña en la que Mitchum y Presley tocaron música juntos. Sin embargo, Tom Parker desestimó la oferta porque no se trataba de un musical y, por lo tanto, no permitiría generar ingresos adicionales con una banda sonora. Por una paradoja del destino, el papel terminó en manos del hijo de Mitchum, James, perdiendo así Elvis la oportunidad de mostrar su versatilidad en un género diferente.

Ese mismo año, Presley recibió la oferta de interpretar a Brick Pollitt en Cat on a Hot Tin Roof, la adaptación de la obra de Tennessee Williams que finalmente protagonizaron Paul Newman y Elizabeth Taylor. Brick era un personaje complejo, un exatleta alcohólico que lidiaba con tensiones familiares y matrimoniales. Aunque la película habría representado un giro drástico para la carrera de Elvis, Parker descartó la idea, afirmando que este tipo de rol no era compatible con la imagen del cantante.

Otro proyecto prometedor fue The Defiant Ones (1958), una película que narraba la historia de dos convictos fugitivos, encadenados entre sí, que deben aprender a trabajar juntos para sobrevivir. Elvis mostró interés en interpretar al personaje de Joker Jackson junto a Sidney Poitier, pero nuevamente Parker intervino y el papel fue para Tony Curtis. Según relatos de la época, Parker evitaba cualquier proyecto que no pudiera maximizar la exposición musical de Elvis, dejando de lado guiones que podían haber consolidado al cantante como un actor serio.