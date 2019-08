Carlos Rocabado: “Tu me manques” fue una experiencia alucinante

Lo que sabemos de Carlos Rocabado es que es un querendón de su familia. Está enamorado de su esposa, Erika Landívar, con quien muestra orgulloso los momentos más gratificantes de su vida en compañía de sus dos hijos, Martina y Santino.

Además, Carlos está cumpliendo sus sueños a nivel profesional. El presentador de Factor X es además productor asociado y también actor de la película “Tu me manques”, inspirada en la obra de teatro y el libro editado dos veces que lleva el mismo nombre.

Rocabado conversó con Los Tiempos sobre su destacada participación en el filme que se estrena hoy en todos los cines del país.

-¿Cómo surge la oportunidad de que seas parte de “Tu me manques”?

-Hace como cinco años, Rodrigo me contactó desde Nueva York contándome que quería hacer una obra de teatro, una obra ostentosa, de alta calidad en el mejor teatro con 40 personas en escena. Obviamente el desafío lo tomé, muy dichoso. Sin embargo, sabía que iba a ser muy difícil colmar las expectativas, pero fue un éxito rotundo el que tuvimos con nuestra obra y de hecho esa obra llegó después a Nueva York, y de ahí nace la oportunidad de hacer la película.

-Cuéntanos acerca de tu personaje en el filme

-La película tiene varias tramas y una de ellas es precisamente la experiencia que tuvimos al hacer la obra de teatro. Es curioso, pero en la película yo me interpreto a mí mismo. Interpreto el papel de productor y de amigo del protagonista.

-No es la primera vez que trabajas con Bellott, estuviste también en “Dependencia sexual” (2003). ¿Cómo es el trabajo con él?

-Para mí, Rodrigo es el director más importante que tiene Bolivia por siempre tener una propuesta diferente que además de conectar con la gente, también logra siempre trascender y lograr conciencia. Trabajar con Rodrigo es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Son 20 años de trabajo, desde “Dependencia sexual” y cada vez que él viene y encara un proyecto tengo la suerte de que me tome en cuenta.

Todas las personas que han participado en este proyecto ahora se les abren puertas y oportunidades gigantes y eso no es nada más que un mérito de Rodrigo Bellott, quien tiene la capacidad de tocar vidas y transformarlas cual alquimista fuera. Y te lo digo en forma criolla, es su “maña”, todo lo que toca lo transforma en algo estupendo.

-Además de actor, eres productor de la película, ¿fue complicado manejar estos dos roles?

-Sí, sí es complicado porque estás atrás y adelante, pero fue fantástico. Fue una experiencia alucinante.

Ya había tenido la oportunidad de producir un largometraje para Marcos Loayza y también de tener un papel dentro de la película, entonces como que ya tenía esa experiencia en actuar y producir. Pero realmente fue una experiencia estupenda porque en esta ocasión subimos a los más altos estándares con actores internacionales reconocidos a nivel mundial como Óscar Martínez y Rossy de Palma. Y, además con una producción impresionante, con todo el equipo de Nueva York en Bolivia y luego el rodaje en esa ciudad (…), fue una experiencia fantástica que, gracias a Dios, me hizo crecer muchísimo como profesional. En mi carrera es dar un paso gigantesco, porque el haber llegado a estrenar una película en Hollywood me pone en otro nivel.

-¿Qué significa para ti ser parte de una producción que aborda un tema aún tabú en nuestra sociedad?

-Precisamente lo que busca la propuesta es generar conciencia, romper los paradigmas y lograr que la gente pueda, en muchos casos, entender el amor, la compasión y las relaciones más importantes de afectos desde otros puntos de vista. Se van a sorprender demasiado cuando puedan ver la película.

-¿Alguna anécdota que nos puedas contar?

-Como te comenté tuve la suerte de trabajar desde la obra y en todos los ensayos, funciones, durante el estreno en Los Ángeles y ahora en las premieres de Bolivia, y absolutamente todas las veces me emociono demasiado y no puedo contenerme porque (la película) es muy profunda y es realmente destacable la manera en la que puede llegar a tocar el corazón de las personas.

-¿Cómo fue la experiencia del estreno en Los Ángeles y, ahora, en Bolivia?

-Llegar a estrenar una película en Hollywood, en el teatro donde se celebran los Óscar, fue un logro maravilloso, pero como bien lo dijo Rodrigo en la premier fue aún más importante para nosotros estrenar la película en casa, en Bolivia junto a toda la gente que nos ha visto de alguna manera crecer desde el inicio, que nos ha acompañado, que nos ha apoyado y mostrarles con orgullo el trabajo que con tanto amor y tanto cariño hemos luchado por lograr.

Ya cuando uno tiene los resultados en mano y ve lo que eso ocasiona en las personas es realmente muy gratificante. Creo que es la parte más gratificante de todas. Saber que estamos logrando algo, que estamos aportando al crecimiento de nuestro cine, de nuestro país y a nuestra cultura, más allá del contenido, es muy gratificante.

Estamos además generando esperanza en todas las personas que se dedican a esto (hacer cine), porque es una muestra clara de que sí se puede y que se puede además llegar a estándares internacionales muy altos.