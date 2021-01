Rilda Paco y María Corvera ilustran la serie de realidad virtual “Prison X”

La artista Rilda Paco y la diseñadora de modas María Corvera Vargas son parte del equipo de “Prison X”, una serie animada de realidad virtual de la directora Violeta Ayala en la que el espectador será partícipe de una historia que se desarrolla en la prisión de San Sebastián (Cochabamba) con personajes del “inframundo neoandino".

. La cineasta cochabambina, Violeta Ayala. Facebook

“Se abren puertas pesadas y te sumerges en el mundo surrealista de ‘Prison X’, una infame cárcel boliviana dentro de un inframundo neoandino. Mientras navegas entre demonios, santos, personajes malvados, guardias de prisión corruptos e incluso un cineasta occidental, debes aferrarte a tu alma para que La Diabla no te la arrebate”.

Esta es la descripción del primer capítulo de la serie, titulado “The Devil and the Sun” (El Diablo y el Sol), que será estrenado este mes en el Festival de Cine de Sundance (Estados Unidos), en la sección “New Frontier” (Nuevas Fronteras), que muestra narraciones de medios emergentes, instalaciones multimedia, actuaciones y películas de ficción y no ficción.

Para Rilda Paco, la artista plástica orureña que hizo una obra en crítica de los excesos del carnaval de la ciudad del Pagador, trabajar en realidad virtual fue todo un reto. “Este tipo de equipo y tecnología se ve muy poco en nuestro país, pero lo vi como una oportunidad para aprender y experimentar”, dijo. Paco pintó a mano los personajes en tres dimensiones con una herramienta de pintura de realidad virtual, dándoles vida dentro del mundo virtual.

“Ponerse los lentes de realidad virtual, usar los mandos y comenzar a dibujar fue difícil y extraño a un principio. La primera cosa que dibujé fue un árbol que me quedo muy feo; luego probé con una persona, que no me salió tan bien, pero después todo comenzó a salir mejor”, contó Paco, que confiesa que el personaje que más le gusto dibujar fue La Diabla.

Inti, Quilla, Juki, Supay, Nuna, Magpie y la Jaguaresa y sus jaguares son los otros personajes de esta historia que surgió en 2017, a raíz del documental que realizó Ayala en la cárcel de San Sebastián, “Cocaine Prison”.

Por su parte, la diseñadora tarijeña María Corvera Vargas, quien radica actualmente en Alemania, conceptualizó los personajes resaltando en su vestimenta detalles que hagan referencia a la cultura boliviana, pero que además reflejen “una nueva estética boliviana o andina”.

“Lo interesante también de este proyecto es que se usa una tecnología muy moderna, que es el futuro del cine, y la estética que ella buscó fue una estética pintada a mano. Yo creo que todo boliviano que vea esta producción va a reconocerse ahí dentro y eso a mí me parece algo muy especial y muy valioso, pues realmente en la mayoría de los cines y las películas que están en Sundance, gente como nosotros no está representada”, manifestó Corvera.

Son también parte del equipo Alap Parikh, Roly Elías, Alberto Santiago, Andres Alexander Patzi, Kojo Owusu-Ansah, Annette Lin y Daniel Fallshaw.

Sobre la serie

“Prison X” se basa en la experiencia que la cineasta cochabambina vivió en San Sebastián.

“Durante los cuatro años que pasamos trabajando dentro de la prisión, siempre quisimos compartir cómo era y cómo era navegar por este laberinto de muros ad-hoc e ideas contradictorias. Para muchos prisioneros, su único medio de escape era su imaginación. Con Prison X ofrecemos a las personas una forma diferente de vivir la prisión, que podría llevarlos a cuestionarse qué significa estar libre o encarcelado, descolonizado”.

El equipo creó todos los elementos y escenarios de la serie y el Rokoko, que consta de un traje con 17 sensores que ayudan a dar movimiento a los personajes.

Ayala está trabajando en los demás cinco capítulos. Inicialmente, la serie está en inglés, pero entre sus planes futuros está traducirlo al castellano y quechua.

Los personajes

El primer personaje es la Jaguaresa, que te recibe dentro del teatro. Una directora indígena tiene el poder de contar sus propias historias y te invita a este mundo para que pruebes el rastro destructivo de la colonización.

. La Jaguaresa. Cortesía

Inti es el antiguo dios del sol. Atrapado en la frontera de Argentina contrabandeando cocaína y condenado a ocho años de prisión, anhela ser libre.

Quilla es la diosa de la luna y la hermana menor de Inti. Crecieron en Chapare en la finca de coca de sus padres. Quiere sacar a su hermano de la cárcel.

La Diabla llegó con los españoles. Codiciosa de poder, oro y dinero, tiene hambre de almas frescas.

. La Diabla. Cortesía

Dan Magpie quiere robar las historias de otras personas y hacer una película y ganar un Óscar.

Supay es el guardia de la prisión que busca sobornos y cualquier oportunidad de ver sufrir a un prisionero.

Con cuidado y miedo, Juki limpia la prisión. Ingenuamente espera su juicio.

Nuna tiene 157 años, pero miente diciendo que sólo tiene 90. Compite con el diablo por la atención.