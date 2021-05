“Deslumbramiento”: generosidad de un mito nacional

Homero Carvalho Oliva | Escritor y poeta

El año pasado, en plena cuarentena, una escritora que ya es un mito en Bolivia inició un ciclo de videoconferencias que, a lo largo del año, fue reuniendo a más de cuarenta escritores nacionales. Esa escritora; que es ejemplo de talento, pasión y persistencia, convertida en un símbolo nacional de nuestra literatura, es Gaby Vallejo, una autora que se ha ganado a pulso; literalmente, su lugar en la literatura latinoamericana y universal, cuya obra ha trascendido la inmediatez de la palabra escrita, cuestionando nuestras propias convicciones, logrando una obra que merece ser leída y comentada al punto de ser una autora canónica.

Gaby se define a sí misma como “una mujer que se rebeló silenciosamente desde muy niña frente a estructuras de pensamiento y comportamientos de los adultos. Posteriormente, me sirvió la escritura para introducir mis rebeliones. He transitado la segunda mitad del siglo XX escribiendo y viajando mucho. También mis libros para niños tienen elementos subversivos frente a la literatura didactista”, y eso se nota en cada uno de sus libros.

Invitada por René Téllez, de la Librería y editorial Subterránea de La Paz, a participar en un conversatorio por Zoom sobre Narrativa Boliviana Contemporánea no sabía que sería el inicio de un ciclo de encuentros virtuales acerca de nuestra narrativa. Para analizar el tema, Gaby se enfrentó a su propia biblioteca de narradores bolivianos y descubrió que tenía varias decenas de títulos y autores. El desafío era abordar aquella enormidad de tendencias y propuestas literarias y, si bien ella había hecho reseñas y críticas de cerca de un centenar de escritores de diversa producción, en varios periódicos y revistas literarias y en los libros; la tarea no sería un análisis de una sesión virtual y en conversación con integrantes de la Biblioteca Thuruchapitas llegaron al acuerdo de organizar el ciclo “Narradores bolivianos contemporáneos” para indagar las raíces y razones de la escritura de la mayoría de los escritores nacionales.

Todo un desafío que luego se convertiría en una hazaña publicada en un libro que se llama “Deslumbramientos”, publicado por la Editorial Kipus de Cochabamba, un libro con los testimonios de los escritores que fuimos invitados al ciclo pensado por Gaby como una epifanía para los lectores y como lecciones para los que quieren empezar a escribir.

Acerca de este libro monumental, Gaby afirma: “Este libro no es mío, aunque yo lo firme, lo ofrezca. ¡Qué privilegio! Es de 46 de narradores bolivianos que participaron en la plataforma Zoom de la Biblioteca Thuruchapitas, de la Asociación Boliviana de Lectura y del IBBY- Bolivia durante la pandemia del año 2020”.

Lleva el título “Deslumbramiento”, porque casi todos los escritores hablan de que la escritura en sus vidas ha sido como un deslumbramiento, que connota luz, sorpresa, emoción, descubrimiento, parto, alumbramiento, principio, iniciación, toque mágico, milagro. En fin, muchas sensaciones semejantes que se acercan al misterio de lo superior.

Gaby ordenó las videoconferencias en ciertas clasificaciones producto de sus lecturas de ensayos críticos acerca de nuestra literatura como: Narrativa Neorrealista, en la que invitó a escritores bolivianos que habían permanecido en una narrativa realista, “pero ya no el estilo de la novela indigenista, narrativa minera social. Sino habían migrado sus relatos a las ciudades, donde el centro narrativo eran objetivamente los seres humanos. Ocuparon este espacio dos escritores como Homero Carvalho Oliva y Gonzalo Lema”. Narrativa Histórica, en el que participaron Amalia Decker, Rosario Barahona, Sisinia Anze, Pilar Pedraza, Carlos Mesa, Verónica Ormachea y Raúl Rivero. Narradores del Terror, ciclo en el que participaron entre otros: Vanessa Giacoman y René Rivera Miranda. Interioridad de la condición humana, en este grupo fueron invitados Claudio Ferrufino Coqueugniot y Giovanna Rivero.

Gaby no descansaba y, junto con las entusiastas colaboradoras de la Biblioteca Thuruchapitas y viendo el éxito del ciclo de Narradores Bolivianos, siguieron con Narrativa Fantástica y Ciencia Ficción; los invitados fueron Iván Prado, Ronald Rodríguez, Dennis Morales y Edmundo Paz Soldán. Inmediatamente convocaron a los narradores que ella consideraba estaban incluidos en La Otredad o La Exrañeza; los invitados esa vez fueron Rodrigo Urquiola, Adolfo Cárdenas y Manuel Vargas. No podía faltar el ciclo dedicado al Microcuento o Microficción, y se destacaron Teresa Constanza Rodríguez Roca y Fernando Llanos, entre otros.

Narradores bolivianos en la diaspora contó con Rodrigo Hasbún, Magela Baudoin, Kori Bolivia Carrasco e Ivette Durán, escritores que viven fuera del país unidos por la virtualidad.

Gaby y las organizadoras se dieron cuenta que “quedaban al margen prestigiosos narradores bolivianos que estaban vivos, junto conmigo que no cabían en el cuadro por lo que decidí inventar una categoría: Narradores Memorables” y crearon dos sesiones para homenajear a los siguientes narradores: Adolfo Cáceres Romero, Ramón Rocha Monroy, Giancarla de Quiroga, Georgette Canedo, Alcides Parejas, Manfredo Kempff Suárez, Wolfango Montes. Las sesiones para ellos contaron con la entrega de reconocimientos que las editoriales Kipus, de Cochabamba, y La Hoguera, de Santa Cruz, se encargaron de elaborar.

Gaby, en el texto introductorio titulado Recorrido termina con la siguiente conclusión: “Hoy, no se escribe como antes. Ya no sirven del todo, los criterios clasificatorios. Faltan nuevas miradas, casi diríamos nuevos exégetas, indagadores, nuevos lectores de los relatos de hoy. Algo sucede en los nuevos escritores. Se ha producido un abandono de lo impreso. Los escritores se lanzan a la aventura en lo virtual. Por otro lado, aparecen temas y maneras no tocados. Ahora son protagonistas los animales, los objetos y se experimentan maneras nuevas de decir lo humano. Se habla de la otredad, la extrañeza, la literatura experimental. Y estamos en un territorio gigante, tal vez desconocido”.

