Susana Obando: “Necesitamos generar una sinergia para el desarrollo cultural”

“Un gran reto”, así define Susana Obando Morales su designación como directora de Patrimonio Cultural y Servicios Culturales, entidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo Turismo y Cultura. La joven , de 35 años, nació en La Paz, pero se considera cochala. Es gestora cultural y promotora musical.

Obando es activista en legislación y políticas culturales, articuladora y vinculadora de Redes Culturales Internacional, fundadora de Conectadas Latinoamérica, coordinadora en el Proyecto mARTadero, miembro de Telartes y CEO de Observa Culturas, Grito Rock Mundo y Cultura de Red Latinoamérica.

Como miembro fundadora del Movimiento Cultural Cochabamba (MCC), durante los últimos años estuvo trabajando junto a otros artistas en la incidencia legislativa cultural y actualmente es relatora de la Ley Municipal de Expresiones Artísticas y Culturales Cochabamba, además promueve la Ley y Normativa de las Expresiones Urbanas, entre otros.

Para Obando, las fronteras deberían romperse. Se considera una ciudadana de una generación de puentes, lazos y articulaciones. Es comunicadora social y fotógrafa de formación. Tuvo un papel importante para la construcción del parque urbano Ollantay. Actualmente es docente del Diplomado en Gestión Cultural de la Universidad Mayor de San Simón.

Realizando las primeras tareas en el cargo, Obando conversó con Los Tiempos sobre las perspectivas de su recién iniciada gestión.

—¿Cómo ve la fusión de la dependencia de Cultura con otras entidades en una secretaría?

—Es un gran reto. Sin embargo, creo que en medio de esta reestructuración hay muchas oportunidades. Trabajar con el tema de turismo, que de cierta forma ya lo estaba haciendo la Secretaría de Cultura, y también con la Dirección de Promoción Económica y Desarrollo Productivo puede ser una oportunidad grande. No obstante, hay que darle valor y mucha visibilidad. La secretaria (Mariela Jiménez) tiene una actitud muy propositiva y visionaria con relación al tema de cultura para que también, de cierta forma, pueda retroalimentarse de lo que son las otras direcciones y, en ese sentido, fortalecer todo lo que es el movimiento económico. Porque sabemos que cultura necesita también generar ese movimiento económico.

En este sentido, estamos recibiendo una dirección y tenemos que trabajar para proyectarla como secretaría. Ésa es una de las tareas que se me encomienda. Y que también podamos generar la promulgación de la Ley Municipal de Culturas, con su reglamento, y en coherencia con un plan integral de culturas fortalecer la participación de sector y del movimiento cultural independiente en una corresponsabilidad con la institución pública.

Éste es un trabajo conjunto que queremos hacer permanentemente.

—Asume la Dirección de Cultura tras una gestión inestable, ¿cuáles serán sus principales desafíos?

—El desafío es enorme porque hay mucha expectativa. El desafío tiene que ser una proyección de poder trabajar de forma ordenada, participativa y, sobre todo, dentro de un plan cultural que nos va a permitir estructurar los lineamientos y las bases que tenemos para realizar propuestas que nos permitan generar consecuencia. También para dignificar al sector artístico y cultural, que está cansado y lo sabemos: tiene años de lucha porque no se les valora y no se reconoce la labor que ellos realizan. Ojalá también podamos entre los actores culturales y la institución pública establecer un plan de mitigación cultural, pero que sea desde las economías colaborativas.

En este sentido, el plan integral de culturas va a ser clave. Y trabajar de forma responsable con las otras direcciones porque no podemos dejar de lado el tema turístico, que además genera un movimiento económico que también fortalece el movimiento cultural. Necesitamos fortalecer el trabajo conjunto para la Secretaría de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura y como dirección, nuestra proyección es generar este plan integral de culturas y encaminar el proceso que ya se viene trabajando.

Necesitamos que el sector tenga en cuenta que las propuestas deben ser concretas y viables. Vamos a buscar que esas propuestas, en lo ideal, sean detonadores de procesos que nos permitan fortalecer el desarrollo cultural para la ciudad y para el país. Estoy convencida de que la cultura es el pilar fundamental para el desarrollo y construcción de una sociedad.

—Ese plan que menciona, ¿ya está listo o se está trabajando en ello?

—De hecho, en el proyecto de cultura que presenté, existen 10 puntos específicos que responden a una propuesta de este plan; pero éste tiene que estar en coherencia con los POA (Programas Operativos Anuales) y ya estoy con la tarea de revisar este programa porque será reformulado en junio. Entonces tenemos que tener la tarea clara de cuáles son los puntos que se entrelazan y cómo este POA fortalece al plan que se está proponiendo. Hoy es el día 1 (ayer), sin embargo, ya estamos con todas las reuniones correspondientes para conocer la casa y empezar a limpiarla.

Yo tengo la necesidad de generar las reuniones pertinentes con el sector para que podamos armar las propuestas concretas y alimentar este plan. De nada sirve que nosotros desarrollemos un plan si el sector no va a aportar en el mismo. Tenemos que apostar que este plan sea participativo y diverso.

En el transcurso que vayamos desarrollando estos puntos se van a ver varios aspectos más puntuales que tienen que ver con los museos, las casonas, las bibliotecas, los teatros, los salones, el archivo histórico, la hemeroteca, todo lo que es documento, promoción, difusión cultural y artística. Es un trabajo arduo como el de cualquier secretaría; sin embargo, la cultura es esa ventana de lo que queremos dar a conocer en cuestión de nuestra identidad.

—Como gestora cultural, ¿qué deficiencias ve en el sector y cómo piensa abordarlas desde el cargo?

—Tenemos un sector muy empoderado y diverso. En ese sentido, necesitamos generar estabilidad organizacional como movimiento cultural a nivel local y para eso es importante encontrarnos, reencontrarnos, conocernos y plasmar ideas claras y concretas a corto, mediano y largo plazo. Esa claridad nos permitirá fortalecer y desarrollar mejor el sector artístico y cultural, y eso no depende sólo del sector público.

Tenemos que también establecer la relación entre la institución pública, el sector de la sociedad civil y el sector privado para poder apostar por un mejor desarrollo cultural y artístico que además nos dé lineamientos que nos permitan generar un impacto mayor que estén involucrados a procesos de formación, investigación y circulación cultural.

Apostar también al tema de investigación. Es importante canalizar los datos de investigación para que también podamos desarrollar mecanismos que nos permitan tener un observatorio cultural por ejemplo. Es arduo el trabajo, pero no sólo lo hace la institución pública, ni tampoco sólo el sector cultural, ni lo hace solamente el sector privado. Necesitamos generar una sinergia para el desarrollo cultural, porque no hay desarrollo de ciudad si no estamos unidos.

—Por la situación actual (la pandemia por el coronavirus), ¿qué medidas tomará la Dirección de Cultura para continuar con las actividades del sector?

—La Casa de la Cultura ya tiene una agenda programada y sobre eso, a iniciativa de la misma secretaria, estamos viendo de generar un plan que funcione en medio de esta pandemia. Vamos a ir dando las condiciones, para aquellos actores culturales que quieran generar sus actividades en los espacios públicos y municipales. Es pertinente hacer un plan de mitigación por un lado, pero por otro lado generar un manual de bioseguridad y equipamiento para que de a poco se realice la apertura de los teatros y espacios municipales, pero con las condiciones necesarias y luego eso ya dependerá de la decisión de nuestro alcalde. Necesitamos realizar las reuniones pertinentes para responder a las necesidades del sector ahora en pandemia y para eso debemos generar insumos que sean de corto y mediano plazo.

—Existen proyectos pendientes de parte de diferentes artistas locales, ¿se atenderán estas solicitudes?

—Al ordenar la casa, lo que tenemos que resolver son los proyectos pendientes. Sabemos que si hay pagos pendientes, los vamos a ir resolviendo. Es prioridad, no podemos dejar que la gente siga con sesiones sin resolver.

Y, sobre todo, generar como una responsabilidad con el sector de que aquellos proyectos que se propongan de forma individual, vamos a pedirles que sobre todo sea contemplada en una vinculación y articulación más de sector. Vamos a apostar sobre todo por la unión para que estos proyectos sean bien recepcionados y generen mayor consecuencia. Éste va a ser un trabajo que lo vamos a ir desarrollando desde una inteligencia colectiva con el sector, es una inteligencia articulada, vinculada y, sobre todo, es corresponsable.