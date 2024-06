Cuerdas, danza y magia en el CAFF

Este viernes, a partir de las 19:00, el Colegio Alemán Federico Froebel (CAFF), ubicado en la calle Capuchinas y Madre Perla de la zona Alto Aranjuez, será el escenario de una “Noche de arte y magia”. La actividad, organizada por los quintos de Primaria Rot y Weiss en coordinación con el área artística del colegio, marca la despedida del primer semestre escolar y promete una velada inolvidable para toda la familia.

El evento contará con la participación de un grupo de 12 músicos de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Bolivia, quienes presentarán un repertorio variado que abarca desde música clásica hasta piezas populares. Entre las obras clásicas que se interpretarán se encuentran la “Pequeña Serenata Nocturna” de Mozart, la “Danza Húngara No. 5” de Brahms y el “Danubio Azul” de Strauss. Además, se podrán disfrutar de melodías reconocidas por todos como “When You Wish Upon a Star” de Pinocho, “Bella y la Bestia” y canciones de los Beatles y Coldplay.

“Es un repertorio pensado para un público variado, muchos de ellos niños, y gran parte del público viviendo un concierto orquestal por primera vez. Nos hicieron la invitación y nos manifestaron el gran interés que tenían de poder brindar esta experiencia a la comunidad del colegio. Poder acercar y dar la oportunidad de experimentar y vivir la música orquestal a nuevos públicos es algo que nos interesa mucho”, señaló Miguel Ángel Salazar, director de la orquesta.

Además de la música, el evento contará con la presencia de los bailarines de Revolution Jazz Dance, quienes presentarán un programa que abarca 12 puestas en escena como “Jet Set”, “Libro de la Selva”, “Liberian Girl”, “Rey del Pop” y “Happy Feet”. La noche culminará con un espectáculo de magia a cargo del mago Jhon Paul.

Para completar la experiencia, se ofrecerá una variedad de refrigerios y bebidas. Las entradas tienen un costo de 25 Bs. para niños y 30 para adultos.