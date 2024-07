Libro. Me importa un carajo es una risueña rebeldía de lo que pasa en nuestro país

El destacado dramaturgo, periodista y comediante Adolfo “Oso” Mier Rivas presentó su más reciente libro, Me importa un carajo, un título que refleja a la perfección la irreverencia tan característica de este destacado personaje de los círculos artístico y periodístico del país. El libro es un testamento del alma inquieta de Mier Rivas quien, a sus casi 85 años, se mantiene más activo que nunca y demuestra que aún conserva su chispa.

En palabras del autor, el libro “está organizado de forma anárquica”. No se sigue un orden específico. Está conformado por relatos, poemas, crítica política, crónicas periodísticas, ficción y relatos en donde se mezclan la realidad y la ficción. En estos últimos, es trabajo del lector diferenciar qué sucedió en verdad y qué es invento. Todo el contenido del libro son vivencias del propio Mier, las cuales, ya sean de primera mano o de segunda, están plasmadas en la obra de una forma muy peculiar.

Me importa un carajo se constituye como una crítica la política y los gobiernos del país a lo largo de los años de vida del autor. Historias sobre las dictaduras militares y los episodios de inflación e inestabilidad política son temas recurrentes. Pero no son extrañas las anécdotas de la vida del autor. Algunos relatos están escritos con humor y otros son serios. “Tendemos a ser demasiado serios”, señala Mier, “el humor no le quita valor a la seriedad”.

En entrevista con Los Tiempos, Mier reveló que el leitmotiv del libro no es una denuncia, sino “una risueña rebeldía de lo que pasa en nuestro país”. La lectura es ligera y fácilmente digerible. El motivo de esto, además de la innata alma humorista de Mier, es apelar a la generación actual. “Ahora la gente utiliza otros medios para informarse y leer. Este libro está muy ilustrado y pretende que sea consumido con interés para no ser dejado a medias”, dijo el autor.

Recientemente, Adolfo Mier Rivas dejó la dirección de Show de Mier en Santa Cruz y dejó la batuta en manos de su hijo. El autor afirmó que empezó a escribir “para mantener la mente activa”. Mier escribe todo el tiempo, tanto nuevas obras para el escenario como relatos cortos y experiencias. Este libro es el fruto de ese tiempo redactando y manteniendo ocupada la mente.

A sus casi 85 años de edad, Adolfo Mier Rivas no se detiene. Dijo que se presentará este año en la Feria Internacional del Libro de Cochabamba. También continúa escribiendo sketches cómicos para Show de Mier y planea escribir al menos un libro más. Continúa dando clases con un taller de teatro para niños. Además, en septiembre pisará nuevamente los escenarios de su querida tierra cochabambina con una nueva y original obra.

Adolfo, el Oso

Adolfo “Oso” Mier Rivas es un personaje ineludible de Cochabamba. Nació en Oruro, pero se trasladó a la Llajta en 1952. Según Melita del Carpio, Mier se acopló con facilidad a la vida cochala. El Oso fue periodista en muchos medios.

Se destacó en Los Tiempos como reportero y luego como jefe de redacción. Su alma inquieta, curiosa y naturalmente cómica le dieron su toque característico en todos sus trabajos a los que añadió humor. En Radio Centro se hizo famoso con su programa ¿Aló? Aquí habla Juan, con la voz del famoso Pilincho.

Ese innato talento para el humor lo llevó naturalmente al teatro. Adolfo es dramaturgo y director de obras propias. Trabajó con grandes personalidades como Peter Travesi. Estuvo en compañías como Tra la la Show y fundó Chaplin Show y, más recientemente, Show de Mier.

Cada una de sus facetas como periodista, dramaturgo, humorista y, sobre todo, una persona que vio mucho mundo, están plasmadas en el libro. Obra que invita al lector en su primer capítulo a gritar a los cuatro vientos: ¡me importa un carajo!