“Topologías diáfanas”. La muestra interdisciplinaria llega a la Alianza Francesa

La Alianza Francesa inaugurará esta noche la exposición interdisciplinaria “Topologías diáfanas” del artista Héctor Canonge, en la galería Christian Valbert.

La muestra se presentará hasta el 9 de octubre, ofreciendo una mirada singular sobre la relación entre el espacio urbano, el individuo y el tiempo, a través de múltiples formas artísticas como la fotografía, el video, la cartografía y la instalación. La inauguración incluirá una performance en vivo del artista, quien recién llegó de Beijing tras finalizar su gira mundial “Trotamundos 2024”.

“Topologías diáfanas” aborda la intervención performativa de esferas públicas y la alteración temporal de fotografías, así como la apropiación de localizadores geográficos y el uso de materiales típicos del valle cochabambino. Para Canonge, esta exposición busca explorar el impacto de lo cotidiano en el arte contemporáneo, poniendo en diálogo el uso y resignificación de objetos utilitarios dentro de un marco de apreciación estética y crítica social.

Canonge ha trabajado previamente en proyectos internacionales que han sido presentados en importantes exposiciones en América, Europa, Asia y África. Durante la realización de “Topologías diáfanas”, el artista estuvo coordinando el montaje desde el extranjero, lo que describe como un reto logístico y creativo.

“Ha sido un reto particular tener que visualizar el espacio, dirigir el proceso creativo y estar comunicado periódicamente con los administradores de la Alianza desde miles de kilómetros”, comentó el artista en relación a su experiencia trabajando a distancia. Sin embargo, este desafío le permitió desarrollar una propuesta única que integra nuevas formas de telepresencialidad, las cuales fueron parte de su recorrido por el mundo.

La exposición propone una experiencia inmersiva al combinar registros visuales de performances realizadas en diferentes ciudades del mundo, así como imágenes alusivas al confinamiento pandémico. El artista también ha recurrido a la apropiación de materiales y objetos de la región cochabambina, una referencia que resuena en su recontextualización artística. Canonge explicó que su trabajo busca “transgredir las normativas de creación plástica, retando la apropiación cultural y experimentando con la designación estética y expositiva”.

El enfoque sonoro de la exposición también es relevante. Canonge utiliza la resonancia aural de los espacios como una herramienta para construir significados adicionales. Esto se evidencia en la manera en que los elementos visuales se conectan con el desplazamiento topológico de la obra, creando un conjunto sensorial que invita a la reflexión sobre el entorno y el tiempo.

El renombrado artista, que tiene formación en arte conceptual, relacional y performance, ha llevado su obra a diferentes escenarios internacionales, desde la Bienal de Berlín hasta Documenta 15 en Kassel, y más recientemente en el festival SAND en Shenzhen, China. Además, Canonge ha sido reconocido por su labor en la creación de proyectos que exploran temas relacionados con la transformación humana, el territorio geográfico y la investigación de género. Para esta exposición en Cochabamba, uno de los aspectos más destacados es la interacción entre el espacio expositivo y los materiales cotidianos que se resignifican a través de su obra.

En su declaración artística, Canonge menciona que su obra busca “crear posibles nodos experienciales entre un pasado, el presente y un posible futuro”, lo que se refleja en las intervenciones y performances que estarán presentes en “Topologías diáfanas”. Estas performances invitan al espectador a reflexionar sobre su relación con el entorno urbano y su propio recorrido vital.

El trabajo de Canonge ha sido ampliamente reconocido por fundaciones estadounidenses y europeas, y ha recibido becas al mérito de prestigiosas instituciones como el New York City Department of Cultural Affairs y el Queens Council on the Arts.