El laberinto de la bolivianidad, la nueva obra de Vera de Rada

El laberinto de la bolivianidad: Ensayo crítico de una realidad beligerante es la reciente producción literaria del politólogo y comunicador social Ignacio Vera de Rada. La publicación de la obra, apoyada por el Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana, está a cargo de la Editorial 3600.



“Se trata de una crítica a las pautas irracionales e irrazonables de comportamiento del grueso de la población boliviana, a la manera en que el estamento político hace política y a ciertos otros temas tabú, como el racismo a la inversa o el mestizaje”, comentó Vera de Rada.



El laberinto de la bolivianidad es la tesis de maestría que Vera de Rada presentó en el Programa en Teoría Crítica, para obtener el grado de magíster en el CIDES-UMSA y ahora está convertida en libro. Según relató el autor, tras de la defensa del trabajo, modificó la prosa y aumentó ciertos pormenores que la tesis original no contenía, con la finalidad de enriquecer la obra para que los lectores la disfruten.



No obstante, Vera de Rada reveló que el texto fue concebido, primeramente, como un trabajo de análisis comparativo de los libros La sirena y el charango, de Carlos Mesa, e Identidad boliviana, de Álvaro García Linera, pero después se fue extendiendo y comprendiendo otros temas más.



“Luego vi que el análisis comparativo de ambos libros y sendos autores me llevaba hacia el comentario de otros temas afines, como el racismo o el análisis de ciertos fragmentos de la Constitución Política del Estado y sus aspectos irracionales o negativos. También hago una crítica a lo que se tiene por bolivianidad, a lo que la gente cree que es, una identidad inamovible o petrificada”, sostuvo el autor.



Vera de Rada advirtió que, al ser un ensayo, el libro no llega, ni pretende hacerlo, a respuestas concluyentes ni a desenlaces cerrados, sino que su propósito es incitar al debate y al estudio de los temas que toca en sus páginas.



El escritor explicó que el trabajo de tesis fue guiado por el politólogo y diplomático de carrera Boris Céspedes Muñoz. La Editorial 3600 espera que El laberinto de la bolivianidad: Ensayo crítico de una realidad beligerante, que se inserta en la colección de ensayo de aquella casa editorial, sea un aporte a la reflexión y el debate en torno a temas sociales y políticos del país.