Juliana afronta la elección preliminar con mucha fe

Tranquila, segura de sí misma y con la convicción de haber superado con nota alta el encuentro con los 13 miembros del jurado, la representante nacional Juliana Barrientos Gaidrikh afronta esta noche la fase preliminar de la 73ª edición del certamen Miss Universo 2024 que se celebrará en el Arena de la ciudad de México.

“Fue una entrevista realmente maravillosa, donde pude mostrar mi esencia, mis pasiones, mis raíces, mis pensamientos, junto todo lo que me conforma como mujer y lo que me mueve”, señaló la Miss Bolivia Universo 2024 en el umbral de la primera gala que comenzará esta noche a las 21:00 hora de Bolivia.

Juliana comentó que para la entrevista lució un traje de Liliana Castellanos, que representa totalmente su esencia y elegancia.

“Puedo asegurar que ésta ha sido la mejor entrevista que he tenido en mi vida y espero haya sido a gusto de los miembros del jurado… Bolivia quiero que sepas que lo estoy dando todo, representándote con mucho amor y orgullo, así que vamos a seguir llevando nuestro atuendo más importante que es la confianza en uno mismo: ¡vamos con todo, Bolivia!”.

Juliana expresó su fe y confianza en lo que puede deparar el futuro. “Yo realmente ahora se lo dejo todo a Dios chicos, todo a Dios; yo sé que me quieren, yo sé que los quiero a ustedes también, ustedes han sido mi equipo, no he estado sola, han sido un gran apoyo y realmente sé que Dios tiene planes increíbles, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz”, puntualizó.

La previa

La competencia preliminar se llevará a cabo hoy desde las 21:00 hora de Bolivia, y contará con el desfile de traje de baño y traje típico. A diferencia de otras ediciones, esta noche no habrá el popular desfile de traje de gala.

De acuerdo al nuevo formato hoy se elegirá al top 30. Cabe aclarar que este grupo el jurado elegirá sólo a 25 aspirantes a la corona. Cuatro serán seleccionadas por regiones, es decir: América Latina y El Caribe, Europa, África, Asia-Oceanía. La última representante emergerá del voto del público a través de la aplicación móvil de Miss Universo 2024.