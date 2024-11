25% de las universitarias de la UMSA afirman haber sufrido acoso sexual

Un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) determina que 2,5 de cada 10 estudiantes mujeres de esa casa de estudios superiores sufrieron alguna vez acoso sexual, durante su vida universitaria.

La investigación se desarrolló en octubre y noviembre de este año, sobre una muestra de 1.697 estudiantes y 30 entrevistas ejecutadas en 13 facultades. De ellas, 423 (25 por ciento) aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual, y de ellas, el 53 por ciento admitió que dicho acoso perjudicó de manera negativa en su desempeño académico y personal.

El estudio reveló también que los principales acosadores son docentes y que ninguna de las afectadas denunció el hecho: el 28 por ciento porque no confiaba en las autoridades universitarias; el 26 por ciento porque no le pareció un problema suficientemente grave; el 20 por ciento porque temía represalias o ser estigmatizada; el 18 por ciento no sabía cómo hacerlo y el 8 por ciento por otras razones.

En ese contexto y a tiempo de difundir estos resultados preliminares, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó también una nueva sección web en el portal universitario umsa.bo, que integra un chatbot interactivo llamado Andy, diseñado para informar, prevenir y brindar apoyo a estudiantes afectadas por situaciones de hostigamiento y acoso sexual.

El proyecto, denominado “Actúa, detén el acoso sexual en la universidad”, es impulsado por la Coordinadora de la Mujer, en colaboración con el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (Dipgis) y el SLIM UMSA, con el respaldo monetario del Fondo de Innovación de la Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU). Su propósito es promover la concienciación, prevenir el acoso sexual en el entorno académico y garantizar espacios libres de violencia para las mujeres.