Cine: Los Premios Bafta se posicionan como antecedente directo de los Óscar

Hoy se celebra la ceremonia de entrega de los premios Bafta, en el teatro Royal Alberto Hall de Londres.

El evento marca la noche más importante del año para la industria cinematográfica británica y tendrá lugar el domingo 16 de febrero, con el actor escocés David Tennant como presentador.

Los premios suelen ser un indicador de quién ganará en los Óscar, que este año se entregarán el domingo 2 de marzo. El año pasado, los Bafta coronaron a los ganadores de los Óscar en las ocho categorías principales, incluidas Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz.

El evento de esta gestión está marcado por la polémica que se armó en torno a la actriz española Karla Sofía Gascón, quien tampoco estará presente en la gala de esta noche.

El reconocido actor David Tennant (protagonista de las series Doctor Who y Good Omens; y parte del elenco de las películas de la saga Harry Potter, entre otras) será el anfitrión de la gala que arrancará a las 14:00 (hora de Bolivia).

Las principales nominadas para hoy son Conclave con 12 nominaciones; Emilia Pérez con 11; The Brutalist con nueve; Anora, Dune: Part Two y Wicked con siete; A Complete Unknown y Kneecap con seis; y Nosferatu y The Substance con cinco.

Este año, dos de los seis contendientes a mejor actor son del Reino Unido: Ralph Fiennes, nominado por el thriller religioso Conclave, y Hugh Grant, por la película de terror Heretic, aunque Adrian Brody parece ser el favorito en la categoría.

En cuanto al premio a la mejor actriz principal, Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascón, Marianne Jean-Baptiste, Mikey Madison, Demi Moore y Saoirse Ronan han sido reconocidas por sus logros cinematográficos este año

FAVORITOS

Mejor película: Cónclave es ahora el favorito por un estrecho margen de 13/8 para llevarse a casa el premio más importante de la noche. La adaptación de Edward Berger del libro de Robert Harris sobre la elección del nuevo Papa está protagonizada por Ralph Fiennes y Stanley Tucci. La película dramática de época épica, The Brutalist, es el segundo favorito con probabilidades de 2/1.

Mejor director: Brady Corbet es el favorito con 8/11 para ganar el premio a Mejor Director por The Brutalist , después de ganar el título en los Globos de Oro a principios de este año. Sean Baker es el segundo favorito con 2/1 por la película de comedia dramática estadounidense Anora.

Mejor actriz: las probabilidades de Demi Moore para ganar el premio a la mejor actriz son de 1/1 por su papel en The Substance . Marianne Jean-Baptiste es favorita con 6/4 por su actuación en el drama de Mike Leigh, Hard Truths.

Mejor actor: Adriánn Brody es el favorito para los premios de este año por su papel protagonista en The Brutalist con una cuota de 10/11. Ralph Fiennes es el segundo favorito para ganar con una cuota de 6/4 por Cónclave.

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldana es la favorita para ganar el premio a la mejor actriz de reparto en los premios Bafta de este año. Sus probabilidades son de 3/1 por su interpretación en Emilia Pérez. Ariana Grande es la segunda favorita para ganar por su papel en Wicked.

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin es el favorito con un 1/4 para ganar el premio a mejor actor de reparto por A Real Pain