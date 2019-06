¿Quién es Luisito Comunica y cuánto gana como youtuber?

Tal vez sea una pregunta obvia, pero para algunos no lo es. Para quienes no lo sepan, Luisito Comunica es un youtuber que nació en México, en la ciudad de Puebla el 20 de marzo de 1991 y estará nuevamente en Bolivia, en Cochabamba, el próximo 27 de julio, para dar una conferencia titulada “You too youtuber”, en la feria de Alalay, a las 17:00.

La preventa para la charla comienza mañana en el Hupermall, de 15 :00 a 20:00.

Sus fieles seguidores sabrán que viaja por todo el mundo adentrándose a nuevas aventuras cada vez que se le presentan, pero no todo comenzó así.

A la fecha, el youtuber ha subido 645 videos desde que su cuenta fue abierta el 15 de abril de 2012 cuando se dio a conocer como Luisito Comunica. Hoy tiene 24.453.196 suscriptores y sus videos han sido reproducidos casi 3 mil millones de veces. Ocupa el puesto 386 del ranking de los youtubers más seguidos del mundo, según Social Blade.

Sin embargo, su carrera se inició en 2007, cuando Luisito colgaba en Youtube tutoriales y videos de covers de piano en un canal llamado “Piano Para Gente Cool”, pero éste no duró mucho. Posteriormente lanzó un canal con el que más adelante ganaría la fama que hoy tiene.

En 2012 salió al aire Luisito Comunica. Este canal se centró en subir videos de conversaciones o entrevistas con gente aleatoria y los temas en especial se centraban en sexualidad.

Su carrera dio un salto cuando, en 2015, dio a conocer los videos denominados “Provinciano en la Ciudad” y “Provinciano en Europa”.

Luisito Comunica ha viajado a gran cantidad de países y visitado muchas ciudades, como París, Venecia, Roma, Florencia, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Praga, Budapest, Shanghái, Beijing, Madrid, Caracas, La Paz y El Alto, entre otras.

A continuación va información que recopilamos sobre las 20 cosas que no sabías del intrépido Luisito Comunica:

Su nombre real es Luis Arturo Villar Sudek. Tiene ascendencia checa.

Tiene una relación sentimental con la youtuber Cinthya Velázquez (Chule) o como se hace llamar en su canal de Youtube, Lenguas De Gato.

Es primo hermano de la también youtuber y cosplayer, Grecia Villar.

Estudió la carrera de Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero nunca la terminó. Sin embargo, tiene un gran inclinación hacia la educación.

Trabajaba como profesor en Puebla, mientras aprovechaba sus ratos libres para hacer contenido en Youtube.

Tuvo su primera cámara a los 12 años. Se fue a la Ciudad de México por un trabajo en una productora editando videos.

Su canal se llama Luisito Comunica porque su gente más cercana le llama Luisito cariñosamente y le gusta comunicar. La cámara que usa es una Canon G5x.

NoMeRevientes ayudó en su crecimiento como youtuber.

A los 14 años tuvo su primer trabajo en la sastrería de sus abuelos. Trabajó de guía de campamento vacacional. Fue profesor de inglés.

Robaba cremas hidratantes para la piel, ya que sufría de acné y el tratamiento le secaba la piel.

Le tiene miedo a las agujas. Odia documentar su maleta en los aviones.

Tiene una buena amistad con DebRyanShow y BERTH OH!

Luisito Comunica también se denomina el Rey Palomo y Luisito el chido. Actualmente tiene un poco más de 100 millones de reproducciones en su canal.

Según Social Blade, es uno de los youtubers mexicanos mejor pagados. Sus ingresos podrían estar entre 26 mil dólares a 426 mil al mes y 317 mil a 5 millones de dólares al año. Es más, sus ingresos vienen de varias fuentes: gana de dar charlas, de los clics en Youtube y por los anuncios que van en sus videos.