Sean Penn: “La industria del cine arruina a guionistas y actores desde hace mucho”

Pedro Almodóvar está en el Festival de Cannes presentando su último trabajo pero con un ojo puesto en las próximas elecciones en España y asegura que espera "desesperadamente" que "toda la izquierda... Ver más Pedro Almodóvar espera que la izquierda concurra unida a las próximas elecciones en España

"No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood". Así de contundente se mostró este miércoles Johnny Depp en Cannes al ser preguntado por el posible boicoteo que está... Ver más Johnny Depp: "No me importa Hollywood, no necesito a Hollywood"