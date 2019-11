El Grammy Latino enfrenta la furia del reguetón

El Grammy Latino se celebra este jueves en medio de la protesta de varios reguetoneros, que consideran que fueron relegados de las principales categorías.

"Sin reggaeton no hay Latin Grammy" es la consigna que muy probablemente llegará a Las Vegas junto al gramófono con una equis roja que Daddy Yankee hizo viral.

Alejandro Sanz llegará a la vigésima edición de estos premios con ocho nominaciones, mientras que su compatriota Rosalía lo hará con cinco.

"Nos vemos el 14 de noviembre para celebrar la música", escribió Sanz en Instagram al confirmar su asistencia a la ceremonia, que será animada por Ricky Martin y que rendirá homenaje a Juanes como Personaje del Año.

Destacan también con múltiples nominaciones los artistas Andrés Calamaro (4), Fonseca (4), Juan Luis Guerra y 4.40 (4), Tony Succar (4), Paula Arenas (3), Kany García (3), Sech (3) y Sebastián Yatra (3).

Sanz compite con "#Eldisco" en la categoría de mejor álbum, pero además en mejor grabación y canción con dos temas: "No tengo nada" y "Mi persona favorita", que interpreta con Camila Cabello.

"Credibilidad, pertinencia y RESPETO"

También compiten por mejor álbum Paula Arenas ("Visceral"), Rubén Blades ("Paraíso Road Gang"), Andrés Calamaro ("Cargar la suerte"), Fonseca ("Agustín"), Luis Fonsi ("Vida"), Rosalía ("El mal querer"), Ximena Sariñana ("¿Dónde bailarán las niñas?"), Tony Succar ("Más de mi") y Sebastián Yatra ("Fantasía").

Y de reguetón... nada.

"Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA", escribió Maluma en Instagram en septiembre, cuando se conocieron los nominados. "Los juntes (dúos) con los que siempre soñé, @madonna cantando en español...".

"Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que me queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere".

Anuel AA dijo que era "un descaro" no haber sido nominado. "Ya me iba a retirar y que los de la Academia de los Grammys se pusieran a cantar".

Y Daddy Yankee, con una nominación al igual que Ozuna, otro nombre grande del género, comenzó el movimiento "Sin reggaeton no hay Latin Grammy", que también apoyan J Balvin y Nicky Jam.

"No estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas", escribió. "Su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO".

"Algo de razón"

Anitta, Bad Bunny, De La Ghetto, Feid y Sech compiten por el mejor álbum de música urbana, mientras que Daddy Yankee fue nominado en categoría fusión/interpretación urbana, al igual que Farruko.

"Los artistas de reguetón tienen algo de razón en su protesta", dijo a la AFP Pablito Wilson, autor de "Reggaetón: Entre El General Y Despacito", que sale por estos días. "Me parece gravísimo que entremos a considerar si algo es música o no, a partir de ciertas reglas ligadas al virtuosismo, a lo que se piensa es talento".

Pero Anderson Quintero, un baterista y percusionista venezolano que ha tocado con Chino y Nacho y Yandell, consideró que el reclamo no tiene "ningún sentido".

"La Academia premia el mejor aporte musical, no porque los sigan millones de personas en las redes sociales... Se premia excelencia musical y si no están nominados es porque no brindaron excelencia".

La Academia Latina de la Grabación destacó en un comunicado cómo en 2004 "lideró la tarea de reconocer al reggaeton (música urbana) en varias categorías, adaptándose a la revolución de la música".

Y reiteró que "sigue un estricto proceso de votación" de sus miembros para decidir los nominados. "La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones".

La española Aitana; la banda franco-chilena-colombiana Burning Caravan; la chilena Cami; Fer Casillas de México; Elsa y Elmar y Greeicy, todos de Colombia; los argentinos Juan Ingaramo, Paulo Londra; y los venezolanos Gerald 'Chipi' Chacón y Nella buscarán el gramófono a mejor artista revelación.