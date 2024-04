Javvi Elias: “Merezco perderte” trae de vuelta las guitarras eléctricas etéreas

Javier Elias Irigoyen Soto, mejor conocido como Javvi Elias, es un artista pop boliviano-chileno que está ganando cada vez más fama y relevancia en el circuito musical sudamericano. El versátil artista multidisciplinario es cantante, compositor y productor. Además, es actor graduado de la academia HAPA bajo la guía del renombrado actor boliviano Reinaldo Pacheco.

Con 27 años de edad, sumó grandes logros a su prolífica carrera musical. Fue galardonado con tres Premios Maya en Bolivia, obtuvo reconocimientos significativos como Artista Revelación del Año, Artista con Mayor Proyección Internacional y Artista del Año 2023. Además, ha sido galardonado con el premio Bolivia Music Awards como Mejor Artista Pop en dos ocasiones consecutivas, en 2023 y 2024. Adicionalmente, dos de sus canciones, “El universo a tu favor” y “Desconoci2”, se posicionaron en el Top Viral 50 de Spotify Bolivia, situándose ambas entre las 10 mejores por cinco semanas consecutivas.

El pasado viernes, Javvi Elias lanzó su más reciente videoclip “Merezco perderte”. En una entrevista con Los Tiempos, reveló los secretos detrás de esta megaproducción que involucró renombradas figuras del círculo audiovisual latinoamericano.

¿Puede contarnos sobre la canción?

Tiene mucho poder en todo aspecto. Si hablamos del aspecto musical, es de esas canciones que trae de vuelta las guitarras eléctricas etéreas como acostumbrábamos a escuchar en bandas como Oasis, U2 o Soda Stereo. Todos los instrumentos tienen mucha fuerza para sostener una letra profunda que trata de decir cuánto lo sientes por haber lastimado a alguien que te amó de verdad. Y en vez de justificar tus errores, reconoces que mereces perderla.

¿Cuál fue su inspiración para crearla?

Evidentemente, Soda Stereo es una de ellas. De hecho, la frase que escribí en el primer verso: “Soy un profanador”, le hace un pequeño homenaje a Ceratti y Soda por la canción “El rito”, que es una de mis favoritas desde muy pequeño. También debo admitir que me inspiré mucho en U2, Coldplay, Oasis y Aerosmith.

¿Cómo se retrata la canción en el videoclip?

El videoclip es simplemente espectacular. Quedé sin palabras la primera vez que lo vi. La historia se retrata de forma muy simple y no se complica, pero la magia está en las actuaciones. En serio, las actuaciones son impecables y eso hace que una historia tan simple te toque en lo más profundo. La historia muestra una relación que está derrumbándose. Se nota rápidamente que el problema no es ella, sino él. Mientras avanza podemos observar que él no se justifica e incluso intenta recuperarla, pero ya es muy tarde.

Este es un mensaje muy fuerte, porque la vida es así. No te espera, sino sigue avanzando y si tú no cuidas algo, viene alguien mejor y te reemplaza.

También amo cómo la actriz muestra una paz tan real luego de salir de un infierno y encontrar su cielo. Jesu es increíble.

¿Por qué se eligió a Iñaki Velásquez para la dirección del videoclip?

Porque simplemente él es el mejor. Y no lo digo sólo porque sea un director de cine con una nueva serie que está arrasando con premios internacionales (“Reino de sal”) o haber dirigido documentales en Qatar de primer nivel. Sino porque él como ser humano y cineasta es muy auténtico y eso está por encima de cualquier logro. Lo contacté gracias a Nixo Brozovich de Altafonte, el sello independiente donde yo trabajo.

¿Qué puede contarnos sobre los actores del videoclip y cómo fue el proceso para seleccionarlos?

Es una larga historia. Pero fue justamente gracias a Iñaki que yo logré tener actores de tanto calibre. Jesu Haran tiene dos películas en Amazon Prime y es protagonista principal en la serie “Reino de sal”. Roon Antonio es un talento innato. Es una figura de la televisión demasiado importante en Santiago de Chile, y yo siempre estuve tan seguro de que él daría lo mejor en su papel y así fue. Las escenas se grabaron tan rápido y eso no es normal. Pero las actuaciones “fueron tan buenas que no hacía falta hacer tomas tras tomas.

¿Cómo se inició en el mundo de la música?

Yo no inicié, yo nací en él. Desde que empecé a tener uso de razón siempre supe que soy un artista. Fue a mis 16 años cuando profesionalmente inicié mi carrera. Le debo todo a mis padres que fueron los que me inculcaron todo el conocimiento musical que tengo.

¿Quiénes son sus ídolos musicales?

No idolatro a nadie, pero me inspiro demasiado en Prince, Michael Jackson y Luis Miguel. A ratos siento que son como mis papás o tíos musicales.