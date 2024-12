La Fundación Cultural Latin Grammy anuncia beca con Warner para estudiantes de música

El artista plástico paraguayo Delfín Roque Ruiz Pérez, conocido como Koki Ruiz, falleció este viernes a los 67 años, informó la familia en un comunicado difundido por los medios locales, que destacan... Ver más Fallece el artista Koki Ruiz, recordado por obras al papa Francisco y beata Chiquitunga

Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a compartir escenario para recordar sus viejos tiempos con The Beatles, durante un concierto en Londres de la gira 'Got Back' que también ha llevado a... Ver más Paul McCartney y Ringo Starr comparten escenario en Londres al final de la gira 'Get Back'

Alejandra Martos, la hija de Raphael, acudió este viernes al Hospital 12 de Octubre de Madrid, centro en el que se encuentra ingresado el cantante, donde comentó que su padre se encuentra "muy bien"... Ver más Raphael está con "ánimo y ganas de irse a casa", según su hija Alejandra