La Filarmónica y su coro de niños cantan la Navidad

La Orquesta Filarmónica de Cochabamba (OFC) presenta mañana, jueves 26, y el viernes 27, el último programa de su temporada de conciertos 2024 que, como su nombre los indica, Deseos de Navidad, está dedicado a la celebración más tierna y colorida de cada año en el mundo cristiano.



“Lo novedoso de este concierto de Navidad de la OFC es que va a haber la participación de un coro de niños, que antes no habíamos preparado”, explica Augusto Guzmán director y fundador de la primera orquesta filarmónica de Bolivia.



Son 30 las voces blancas que interpretarán las canciones de cuatro de los nueve temas que componen el programa de Deseos de Navidad, y pertenecen a los niños del Coro Infantil de la Academia Orquestal Filarmónica, una de las extensiones de la OFC que comenzó sus actividades este año.



Es precisamente “tomando en cuenta el coro de niños” que Guzmán ha formulado el repertorio de este programa, pues al hacerlo se preguntaba “¿qué canciones hay para que canten ellos?”.



Entre las respuestas que halló está El pequeño tamborilero, “que es un tema para niños”, refiere el maestro.

Emblemática



También ejecutarán “alguna música emblemática de esta temporada, como una que solemos tocar, la suite navideña del Leroy Anderson, que se llama Festival de Navidad, Christmas Festival (en inglés)”.



Guzmán agrega que, asimismo, “hay dos piezas que no son, no son navideñas. Una es la suite Karelia de Jan Sibelius, y que es una pieza un poco de tono patriótico, pero siempre nos ha gustado incluir algunas piezas que no se conocen, que a veces no hay cuando tocarlas”.



Karelia encuentra su lugar en este programa, pues su compositor es finlandés, de ese país nórdico donde está la aldea de Papá Noel, o Joulupukki, como se le llama en Finlandia.



Deseos de Navidad es un programa colorido y muy de época y para disfrutarlo puede adquirir sus entradas por WhatsApp al 78333855.

EL PROGRAMA

PRIMERA PARTE

1. A Christmas Festival



(Festival de Navidad)



Leroy Anderson (1908 - 1975)

2. The Litle Drummer Boy



(El Pequeño Tamborilero)



Katherine Kennicott D. (1892 - 1980)

3. Karelia suite Op. 11



I. Intermezzo, II. Ballade



III. Alla marcia



Jean Sibelius (1865 - 1957)

4. Fantasía sobre Greensleeves



Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)

5. Last Christmas



(La Navidad pasada)



George Michael (1963 - 2016)

SEGUNDA PARTE

1. Aires de Navidad



Javier Reyes (1967)

2. Cantique de Noël



(Oh Noche Santa)



Adolphe Adam (1803 - 1856)

3. Schédryk - Carol of the Bells (Villancico de las Campanas)



Mikola Leontóvich (1877 - 1921)

4. Todo lo que quiero para Navidad eres tú



Mariah Carey (1969)