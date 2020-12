Predicciones para este 2021, signo por signo

Astrológicamente hablando, el 21 de diciembre del 2020 entramos a un nuevo ciclo de 20 años: la introducción a la era de Acuario, ya que Júpiter y Saturno llegaron a este signo dando inicio a algo que iremos viendo cómo se desarrolla poco a poco: la caída de viejas estructuras y cambios radicales en temas políticos, religiosos, económicos y educacionales.

Este ciclo también habla de una limpieza de la atmósfera y de la humanidad y es también la introducción a un nuevo orden social. Cómo nos vamos a adaptar a este nuevo orden es la pregunta en cuestión, y lo más importante: la nueva escala de valores.

Astrólogas como la española Beatriz Caballero vaticinan que 2021 es un año de grandes cambios y quien se resista al cambio se va a quedar atrás porque Acuario es el signo del progreso y de las mentes progresistas, así que hay que planear, trabajar con optimismo y hacia el futuro siendo realistas y objetivos.

La energía de Acuario pide dar un salto cuántico de conciencia. Es esto lo que nos hace progresar a nivel personal, esto es lo que genera un cambio dentro de nosotros y con los nuestros, y así es como se produce un cambio en la humanidad.

Esta energía va a tratar de liberarnos de mucho, de sacar nuestro lado más rebelde y creativo, y también formar conexiones y relaciones desde la afinidad no desde la necesidad. Si hay otra cosa que nos vamos a estar cuestionando es dónde pertenecemos, con qué o con quiénes nos identificamos y con qué y quiénes ya no. Acuario es el signo de la individualidad, algo que se alcanza a través del autoconocimiento, y también es el signo de la libertad; y el libre albedrío existe únicamente para quien se conoce a sí mismo.

Con la entrada de 2021, la positividad y la curación paulatina marcarán un nuevo comienzo para todos, tal y como augura el horóscopo para el año que viene, una nueva ola en la que influye la conjunción de Júpiter, Saturno y Urano. La formación de este perfecto triángulo equilátero pasa por la creatividad, la recomposición y la conciencia de responsabilidades colectivas de las que seguiremos aprendiendo y de las que ya podemos ser testigos con los pronósticos establecidos.

Aries

del 21-3 al 19-4

Orientado hacia el futuro



Este año es para que explotes al líder nato que tienes dentro; la pregunta más importante es: ¿cuál es tu última meta? Lo que estés empezando, a lo que le estés dando forma o continuidad tiene que estar orientado hacia el futuro; pon tus ojos en esa meta y no quites el dedo del renglón. Debes ser realista, objetivo y visionario. Piérdele el miedo al éxito o al fracaso, a experimentar, a innovar y al qué dirán. La paciencia y el esfuerzo aquí son la clave; y la desilusión se puede dar por tener expectativas muy altas.

Tauro



del 20-4 al 21-5

Estar listo para el cambio

2021 es un año en el cual definitivamente no podrás resistirte al cambio, ya que es un año que pide reinventarte. ¿Dónde? En las áreas más importantes de tu vida, ya que Urano, el planeta del cambio está de visita en Tauro desde 2019 hasta 2025 y te aseguro que, terminando la visita de Urano por tu signo, nada volverá a ser como antes. La cosa de este año es que Urano estará más activo que nunca chocando con dos planetas que exigen crecimiento: Júpiter y Saturno. Urano es una fuerza que rompe y desorganiza lo existente.

Géminis



del 21-5 / 20-6

Escucha tu vibración

2021 es un año que para ti marca la mitad de un ciclo que empezó desde mayo de 2020 y que termina en enero de 2022, ya que los Nodos del Karma están de visita en Géminis. Los Nodos son dos puntos matemáticos ligados a la Luna y son portales. Cuando se abren estos portales, tenemos acceso a otras dimensiones. El Nodo Norte es la flecha que debemos seguir y éste está en tu signo desde mayo de 2020. El Nodo Norte pide que escuches tu propia vibración y definas tu personalidad real.

Cáncer



del 21-6 / 22-7

Transformación

¿Qué temas serán relevantes para Cáncer este 2021? Todo lo relacionado con la transformación, la regeneración y los finales. Júpiter y Saturno llegan a Acuario; Júpiter como “el que brinda oportunidades para quien está listo” y Saturno como “el que restringe si no logras trascender”, pero lo que debes saber es que ambos planetas se encargan de tu crecimiento y de tu evolución. Saturno te mostrará de aquí a 2023 lo que debes enfrentar y cambiar para crecer, regenerar, evolucionar, perdonar o perdonarte.

Leo



del 23-7 / 22-8

Un año para abrirse

Este año es para abrirte, para explorar la vida y experimentar con ella. No todo tiene que ser tan serio y tienes que recuperar a tu “niño interno”, ya que este año es para que te vuelvas más independiente en todos los sentidos y también para que explores y entiendas la importancia de lo que es la creatividad, porque cuando alguien no se dedica a algo que le gusta la vida se vuelve insípida, aburrida y uno se angustia con facilidad. Introdúcete a nuevos grupos, busca algo que te llame la atención y encuentra nuevos amigos.

Virgo



del 23-8 / 22-9

Fuertes responsabilidades

Para empezar, Saturno, el planeta de la responsabilidad, llega a Acuario para quedarse hasta marzo de 2023, y esto habla de fuertes responsabilidades en el ámbito laboral y de duro trabajo. Él te volverá más eficiente y paciente en tus propios procesos, pero también más exigente; así que fíjate bien en qué gastas tu energía, porque no todo es trabajo. De una manera u otra su energía te irá volviendo más “obsesivo” en alcanzar la perfección, la excelencia. Puede ser que experimentes este sentimiento en este ámbito de la vida.

Libra



del 23-9 / 22-10

Tiempo de reconocimiento

¿Qué pide la energía de 2021 para Libra? Que te (re)descubras y comprendas cuatro palabras importantísimas: la autorrealización, la autonomía, la creatividad y el reconocimiento.



Aquí se trata de saber quién eres y qué quieres tú, independientemente de que los demás te lo reconozcan o no. En el momento en el que tú te reconozcas a ti mismo, ya no dependerás del reconocimiento de los demás, así que tu mente debe estar dirigido a tu realización personal porque no solamente es 2021; estamos hablando de un ciclo de finales de 2020 a marzo de 2023.

Escorpio



del 23-10 / 21-11

Comprensión de la dualidad

Tú más que nadie está listo para leer este tipo de horóscopo, que no es ninguna predicción; es oro líquido. La energía que hay desde dos planos para ti; lo que voy a explicar trae un mensaje o guía mundana y otra que viene del Alma; esto es conocido como el Zodiaco Dracónico. Estamos en tiempos de Géminis y una de sus principales características es la comprensión de la dualidad y tú, siendo el signo de la Alquimia, puedes entender y comprender esta guía no únicamente de 2021, sino de varios ciclos. Saturno es el planeta del karma y él llegó a Acuario para quedarse hasta marzo de 2023 en ese signo.

Sagitario



del 22-11 / 21-12

Busca lo que te apasiona

Un buen Júpiter siempre da, pero cuando uno no está listo para sus oportunidades, puede llegar a calcinar. Se dice que es el Santa Claus del cielo, pero esto no es tan cierto porque Júpiter cree en el libre albedrío, por eso representa la ley; a ti te dicen qué está bien y qué está mal y tú decides qué acción tomar. Él pasó el último año en Capricornio; es decir de finales de 2019 a finales de 2020. Y te dejó muy claro que si no te dedicas a algo interesante o que te apasione, no importa cuánto ganes; si no le pones esmero a algo, lo vas perder; si no te valoras tú, da igual si el otro o los demás lo hacen o no.

Capricornio



del 23-12 / 19-1

Conciencia del tiempo

¿Cómo integrar la realidad del exterior con la tuya en esta gran transición a la Era de Acuario que empezó el 21 de diciembre de 2020 y que marca un gran inicio de dos décadas partidas en dos; es decir 10 años y 10 años? Primero que nada, volviéndote consciente de lo que el tiempo significa: es tu recurso más preciado y lo único que no regresa jamás. No vamos a hablar de este ciclo tan largo: lo vamos a recortar a lo primero; lo qué harás con tu tiempo de aquí a febrero de 2022, que es el tiempo que te va a tomar adaptarte a este nuevo ciclo que te va a inyectar ideales.

Acuario



del 20-1 / 18-2

Las metas claras

Sepas o no, astrológicamente hablando entramos en tu era a partir del 21 de diciembre de 2020 y esto habla de un ciclo que se abre e irá desarrollándose poco a poco durante 20 años. El primer enfoque será por dos años y medio; algo que se movió dentro de ti o comenzó a llamar tu atención alrededor de abril de 2020 te dio las pistas de por dónde tienes qué empezar. La pregunta sería: ¿qué se despertó dentro de ti alrededor de esas fechas, algún sentimiento de inicio, de lucha, de culpa o hasta algo que redimir?



Debes tener tus metas claras y que éstas estén fijadas por ti.

Piscis



del 19-2 / 20-3

Hora de elevar el nivel

Se están cerrando ciclos en Capricornio que, para ti, como signo de Piscis, tiene que ver con la consolidación, el final o el resultado plasmado de algo que ganaste, ¿cuánto evolucionaste y progresaste desde finales de 2017? ¿Qué ideas dejaste atrás y cuáles te fijaste nuevas?



Ahora es el momento de volverte un líder, consolidar lo que puede ser tu proyecto de vida, formar tu propio equipo de trabajo, lanzar un propio proyecto y formar parte de algo mucho más grande que te “eleve” no que baje de nivel.