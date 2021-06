Encontrar la identidad en la diversidad

¿Qué es la diversidad sexual?, ¿quiénes son parte de esta diversidad?, ¿los criterios y formas de expresarnos sobre la diversidad sexual son correctos? Son algunas de las preguntas que la comunicadora y artista, Leonie Dorado, buscará responder en un nuevo programa televisivo que proyecta con el fin de educar a la sociedad en esta temática.

“Unidos en Diversidad” es el nombre del programa que Leonie está terminando de pulir para que salga al aire en la última semana de junio a través de la Red Abya Yala. Se trata de un paso que da la comunicadora tras convertirse en la primera mujer transgénero que presenta noticias en Bolivia.

Leonie es paceña, activista por los derechos humanos, comunicadora social y artista. Estudió música clásica durante 14 años hasta perfeccionar su técnica en el piano clásico. Ahora sigue con esta pasión, pero enfocada en la música moderna.

whatsapp_image_2021-06-09_at_10.36.35.jpg Leonie estudió música clásica durante 14 años. Cortesía de la entrevistada

Otra de sus pasiones es la comunicación social. Ella estudió su carrera universitaria en Argentina, un lugar que se convirtió en la oportunidad para terminar de darse cuenta sobre su identidad. “Alejarme de mi familia y mi vida cotidiana me hizo darme cuenta de lo que sucedía. No fue difícil para mi entorno adaptarse, ni recibí malos tratos, porque no es que cambié mi forma de ser, sino mi forma de vestir”, contó Leonie.

Una vez de vuelta en Bolivia, entró a la Organización No Gubernamental (ONG) Enlace, donde se formó durante dos años y enfatizó su trabajo por los derechos humanos en general. “No sólo creo que se debe trabajar por la comunidad LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), sino también por los niños, adultos mayores, mujeres y demás poblaciones vulnerables. Esa es mi lucha”, precisó.

Sus ojos son grises y grandes, tiene un rostro fino y delicado. Los productores de Abya Yala no tardaron en notar potencial para la presentación de noticias. Por ello, la invitaron a ser parte de la casa televisiva y así fue. “Me tuve que formar para dar las noticias. Aprendí cómo expresarme adecuadamente y pulí mi lenguaje. El plan era estar un año y así lo hice. Ahora mi sueño es este programa de variedades”, expresó.

whatsapp_image_2021-06-09_at_10.27.46.jpg Leonie Dorado es la presentadora de noticias de Abya Yala y ahora proyecta su propio programa. Cortesía de la entrevistada

El proyecto nace de un problema social que ella identificó que no es solo de género, sino general. Uno escucha para responder, no para entender. Entonces, considera que la comunicación es un pilar fundamental para entenderse entre todas las personas de manera independiente al género.

“Vivimos constantemente rodeados de diversidad. Lo que quiero lograr es hablar de la diversidad sea o no sea del colectivo, porque al final, tú que eres heterosexual, también eres parte de una diversidad. Otro punto importante es aprender a expresarnos y las terminologías correctas. Entonces, todo eso se va a tener en el programa”, agregó.

Leonie será la conductora principal de este programa que tendrá una duración de 35 minutos. En el formato de variedad se tendrán entrevistas, noticias del colectivo en Bolivia y el mundo, espacios educativos, entre otros.

El horario de emisión será por la noche y será para todo el país. Aún no se tiene la fecha definida, pero sí es seguro que estará al aire para finales de este mes. Su entusiasmo por el proyecto se percibe en cada una de sus palabras y espera cumplir con este nuevo reto que se está planteando.

En junio se conmemoran las diversidades sexuales en todo el mundo con el fin de recordarle a la sociedad que más allá de la identidad de cualquier persona, están sus derechos humanos pues aún existen “crímenes de odio” fomentados por la homofobia de algunas personas.

“Pienso que nadie tiene la obligación de ser la misma persona que hace un año”, reflexiona Leonie a tiempo de finalizar la conversación.