Claudia Rossell “mi inspiración está en los pequeños detalles”

Aunque su camino profesional comenzó en el campo de la bioquímica y farmacia, Claudia Rossell, pintora clásica realista figurativa nacida en Oruro, encontró en el arte su verdadera pasión. Tras mudarse a Buenos Aires, Argentina, hace casi una década, decidió dedicarse por completo a la pintura, formando su estilo bajo la guía de reconocidos maestros argentinos como Ricardo Selvas, Melissa Calabria y Agustina Caruso.

Luego de cuatro años de duro trabajo, dedicación, inspiración y una búsqueda constante por transmitir emociones, Rosell, con su alegría contagiosa y su espíritu radiante, llegó a Cochabamba para presentar su última colección Mevak, un viaje que combina la técnica clásica con un enfoque contemporáneo, capturando la belleza en los detalles más pequeños de la vida cotidiana.

“Creo que el factor diferencial es la figuración porque en el mundo del arte es un proceso bastante duro lograr el parecido al rostro y la piel. Yo empecé con la paleta de un pintor noruego que sólo usaba cuatro colores y toda la técnica es bastante antigua. Ahora yo trato de hacerlo más contemporánea pero también afirmando y trayendo la técnica de los antiguos maestros”, sostiene.

En una entrevista con la Revista OH!, Rossell explica que su transición de la ciencia al arte fue un desafío que le permitió explorar otro hemisferio de su cerebro, pasando de lo racional y estructurado al mundo de la creatividad y las emociones, aunque a un principio no fue fácil.

“Hay momentos de frustración que para mí es absolutamente normal porque al inicio lograr una estructura que empiezas a trabajar desde el cráneo, los huesos, la piel, ese trabajo es de muchos años y por eso me dedico tiempo completo a esto que me encanta transmitir porque es un nuevo lenguaje”, reflexiona.

Rossell recuerda que buscó, por todos los medios, trabajar con maestros reconocidos de Argentina para enriquecer su estilo. “El trabajo que requiere el arte es un trabajo como cualquier profesión, es íntegro. Por ejemplo, yo trabajo en mi atril durante ocho horas o más”, comparte.

HOMENAJE A LA ESENCIA HUMANA

Las más de 50 obras que conforman la actual exposición en la galería de arte Heroínas, ubicada en la Coronilla, en Cochabamba, tras visitar el Museo Nacional de Arte, en La Paz, capturan la naturaleza y la esencia humana, desde miradas llenas de introspección hasta objetos cotidianos cargados de narrativa, explica.

“Lo que me interesa en mis obras es transmitir la naturaleza y la esencia de uno mismo; cada objeto, cada obra de arte tienen una historia que contar. Además, cada mirada tiene algo que transmite y me alegra más cuando la gente me lo dice porque busco hacer un retrato que haga pensar en algo más profundo”, subraya Rossell.

La artista trabajó, por ejemplo, en obras como Alhaja (tesoro), que incluye una taza de té con un collar y flores de lavanda. “Cada elemento tiene un significado; esa taza podría representar recuerdos con un ser querido, momentos de infancia o instantes cotidianos que atesoramos”, señala. Esta capacidad de encontrar belleza en lo común y capturar la esencia del presente con autenticidad es lo que define su obra. Las historias de espectadores que se identifican con sus pinturas, reviviendo momentos de sus vidas, son frecuentes en sus exposiciones, comenta.

La exposición Mevak marca la última parada de Claudia Rosell en Bolivia antes de regresar a Buenos Aires, donde continuará desarrollando nuevos proyectos. “Esta colección fue pensada primero para Bolivia, porque es mi país natal. Estoy profundamente agradecida por el recibimiento cálido y los comentarios sinceros y positivos de las personas que visitaron mis exposiciones por mi tipo de arte es diferente al que comúnmente se ve”, expresó.

La figuración clásica que utiliza Rossell es un estilo que requiere años de práctica y perfección y éste fue uno de los mayores desafíos en esta pasión que la enamora cada día. “El arte requiere perseverancia y paciencia. Es un camino personal, pero el esfuerzo vale la pena. Hay que ser como guerreros para superar las dudas internas y externas, y mantener el enfoque en nuestras metas”, insta a los jóvenes artistas bolivianos.