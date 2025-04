Serpientes en peligro cazadas por ignorancia y víctimas del miedo

Las serpientes, pese a su importancia vital en los ecosistemas, siguen siendo víctimas del miedo, los mitos y la desinformación. En Bolivia, el Proyecto Pucarara investiga desde 2019 esta relación de conflicto entre humanos y serpientes, buscando cambiar su destino a través de la educación, la ciencia y la conservación.

“Las serpientes son elegantes, bonitas, interesantes, pero son perseguidas, son de los animales más odiados por la gente. Existen demasiados mitos, la gente las persigue para matarlas”, lamenta Beatriz Nieto, bióloga y miembro del Proyecto Pucarara, en una entrevista con la Revista OH!.

Las serpientes son miembros de la vida silvestre e importantes para mantener el equilibrio dentro la naturaleza. Sin embargo, en diferentes culturas la gente crece o creció con la idea de que son reptiles peligrosos , ya que si alguien mata a una serpiente nadie dice nada, añade.

Esta relación de conflicto entre serpientes y personas esta siendo investigada por el Proyecto Pucarara desde el 2019, desarrollando estrategias que ayudan y facilitan la convivencia entre ambos, con el objetivo de proteger a las serpientes y disminuir los accidentes (ofidicos) de mordeduras en Bolivia.

En la parte amazónica del país existe un amplio hábitat de diferentes especies de serpientes, y es ahí donde existe con mayor densidad esta relación de conflicto, subraya. Identificar los tipos, la proporción y cuáles son las mas abundantes en cada comunidad es importante para saber diferenciarlas.

Además, comenta que en el país las serpientes venenosas son las que menos hay y que las inofensivas son las que conviven mas cerca de las personas .

Hallazgos de la investigación

- La gente no tiene conocimiento de como diferenciar a las serpientes, “nos hemos olvidado de educar a las personas en esa área”, sostiene Nieto. No saber distinguir entre una una serpiente que es venenosa y otra que no representa ningún peligro a las personas es de gran importancia, subraya.

- Las comunidades que salen a trabajar al bosque o al campo no tienen muchas precauciones para evitar mordeduras. Salir con botas, sombrero y la ropa adecuada es lo que la mayoría de los comunitarios no hacen.

- Identificación de comportamientos curiosos. Hay serpientes que se mueven hacia adelante y atrás, por lo que no se puede distinguir dónde esta la cabeza.

- Trafico de serpientes. En el caso de la boa o las anacondas, son cazadas para realizar remedios caseros y tienen mayor riesgo en la amazonia. Esta actividad está prohibida en nuestro país. La ley 1525 prohíbe el trafico de animales silvestres.

Importancia

Las serpientes mantienen el equilibrio de la naturaleza, son carnívoras, se alimentan de otros animales. Por lo que, una gran parte de su aporte viene de ahí, ya que regulan la población de otros animales; insectos y roedores, sus depredadores naturales son las serpientes.

Si no fuera por ellas, estaríamos con problemas considerando que estos animales en gran población se convierten en plaga, advierte. Regulan la cantidad de ratones vectores de enfermedades. En tanto, los chancho de monte y las águilas son depredadores de las serpientes.

Asimismo, se cree que las serpientes pueden ayudar a dispersas semillas. Además, las serpientes venenosas tiene su aporte a la medicina. Su veneno es utilizado para comercializar diferentes fármacos. En consecuencia, ellas salvan vidas y son terapéuticas.

Cómo diferenciar una serpiente venenosa y de una no peligrosa

“No existen serpientes buenas o malas. Una serpiente no tiene ética ni reflexiona como nosotros; simplemente es un ser vivo que, como cualquier otro, busca crecer, reproducirse y alimentarse”, afirma Beatriz Nieto, bióloga y miembro del Proyecto Pucarara.

Si bien hay algunas señales físicas que pueden ayudar a distinguir a una serpiente venenosa, como la forma de la cabeza, las escamas más pequeñas y ciertos patrones de color, lo más efectivo y seguro es conocer las especies que habitan en tu región. Identificar cuáles son venenosas y cuáles no representa una herramienta clave para la convivencia y la prevención.

frente a una serpiente

Si te topas con una serpiente en un espacio abierto —como un río, el campo o el chaco— lo más importante es mantener la calma. Respira profundo, retrocede lentamente y bordea su espacio. Las serpientes no persiguen; si no se sienten amenazadas, seguirán su camino.

En caso de que la encuentres dentro de casa, por ejemplo, en la cocina, lo mejor es dejarla tranquila si no representa un peligro inmediato. Si es necesario intervenir, se recomienda hacerlo con mucho cuidado, utilizando una escoba y un basurero para trasladarla, siempre manteniendo una distancia segura.

¿Cómo se financia el Proyecto?

El Proyecto Pucarara se financia a través de convocatorias, donaciones de instituciones y personas, y mediante la realización de cursos sobre el manejo de serpientes y cómo actuar ante encuentros o ataques. También comercializan material educativo.

Para conocer más sobre su trabajo y actividades, se puede seguir al proyecto en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram.

El Libro Rojo: un instrumento para conservar la vida silvestre

Óliver Quinteros, biólogo y herpetólogo, es uno de los autores principales del “Libro Rojo”, una obra que reúne información detallada sobre las fluctuaciones de población de los animales vertebrados en Bolivia. El documento incluye datos sobre sus amenazas, hábitats, características biológicas y cambios en el estado de sus especies a lo largo del tiempo.

Este libro sirve como base para definir planes de acción orientados a la conservación y debe actualizarse cada 10 años. No obstante, la última versión fue publicada en 2009. Actualmente, ya se está trabajando en una nueva edición que permitirá tomar decisiones más acertadas en el manejo de la biodiversidad.





Chironius Whipala: UNA nueva especie de serpiente

Quinteros fue parte del equipo que descubrió esta nueva especia de serpiente. En octubre del 2024 se hace valida la especie, del 2018 al 2022 se registran a los primeros individuos de esta especie, en la zona de los Yungas, La Paz. Durante este intervalo de tiempo se fue registrando repeticiones de esta especie, machos, hembras, juveniles y adultos que fueron apareciendo. Esto fue importante para poder hacer la descripción de una nueva especie.

Existen entre ocho y nueve ejemplares de la especie que se utilizó para hacer la descripción a Chironius Whipala y hacer válida esta nueva especie para la ciencia. “Conocer para conservar, si no sabemos lo que tenemos que vamos a conservar” añadió Quinteros., en entrevista con la Revista OH!.

Qué hacer cuando se sufre de una mordedura de serpiente

Si por accidente se pisa o se asusta a una serpiente, lo más probable es que muerda como mecanismo de defensa. En ese caso, lo primero que se debe hacer es alejarse del lugar sin intentar perseguir o atacar al animal. Si es posible y seguro, se recomienda tomar una fotografía de la serpiente desde una distancia prudente, ya que esto puede ayudar en su identificación médica.

Es importante mantener la calma y evitar mover la parte del cuerpo afectada, ya que la actividad física puede acelerar la propagación del veneno. Se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano, donde el personal capacitado podrá actuar con rapidez y aplicar el tratamiento adecuado.

Las serpientes detectan la presencia humana a través de las vibraciones del suelo, por lo general optan por alejarse. No obtienen ningún beneficio al atacar, y su reacción natural suele ser permanecer inmóviles como estrategia de camuflaje. La mordedura es su último recurso, usado únicamente cuando se sienten amenazadas o acorraladas. Por ejemplo, las serpientes de cascabel suelen agitar su cascabel como advertencia para evitar el contacto, mientras que otras especies emiten secreciones desagradables como mecanismo de defensa.