TSE señala que hace cumplir la Ley Electoral modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales

Ante reclamos por la cancelación de la segunda vuelta en La Paz, a causa de la declinación de un partido político, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, aseguró que la instancia electoral solo hizo cumplir la Ley Electoral, modificada y promulgada en el gobierno de Evo Morales, misma que incluyó que una agrupación política puede bajarse del balotaje.

"Si en el año 2014 ellos produjeron la actual Ley Electoral. Antes de 2014 no había segunda vuelta para gobernador. En 2014 modificaron y pusieron este tema de segunda vuelta para gobernadores y, en el mismo artículo, determinaron que una organización política puede declinar", explicó Ávila durante una entrevista en el programa No Mentiras.

La Ley 026 del Régimen Electoral fue promulgada en 2010 y modificada en 2014, durante el gobierno de Morales.

En ese sentido, la autoridad electoral lamentó que recién ahora los actores políticos, entre ellos los que fueron parte de aquel gobierno, cuestionen las medidas que cursan en esa norma.

"Por qué no le dicen la verdad, por qué no le explican a los ciudadanos. Porque en 2014 modificaron la ley y pusieron el requisito de que las organizaciones podían bajarse en la segunda vuelta. Esa es la explicación que le deben a Bolivia", remarcó Ávila.

Indicó que en las elecciones de este año ya son tres los comicios que se han llevado adelante con la actual norma electoral.

El presidente del TSE cuestionó que los políticos no hagan conocer esos detalles y se dediquen a desinformar a la población y a impulsar una guerra sucia contra el Órgano Electoral.