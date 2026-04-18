Desmantelan campamento clandestino en Sorata y afectan operaciones por millones de dólares

Seguridad
RED UNO
Publicado el 18/04/2026 a las 11h17
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La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó un operativo en el municipio de Sorata, provincia Larecaja del departamento de La Paz, con el objetivo de frenar actividades de minería ilegal en el área denominada Mirca.

La intervención se realizó tras denuncias sobre explotación minera en un área revertida ubicada cerca de las comunidades Lambramani y Huaynapata, una zona que no cuenta con autorización para el desarrollo de actividades extractivas.

Durante la inspección en campo, la comisión técnica evidenció la presencia de maquinaria pesada, entre ellas retroexcavadoras, equipos de procesamiento y un campamento instalado, lo que confirmó que en el sector se desarrollaban actividades mineras al margen de la normativa vigente.

Con apoyo de unidades tácticas de la Policía Boliviana, se procedió a la inutilización de la maquinaria y al desmantelamiento del campamento, con el fin de detener las operaciones ilegales.

De acuerdo con una evaluación preliminar, el operativo generó una afectación económica estimada entre 1,5 y 2 millones de dólares a las actividades clandestinas identificadas en el lugar.

La AJAM informó que continuará ejecutando operativos de control y fiscalización en diferentes regiones del país, en coordinación con otras instituciones, para garantizar el cumplimiento de la normativa minera y proteger los recursos naturales del Estado.

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