Robert Downey Jr. El camino de su redención

Robert Downey Jr fue presentado hace unas semanas como el actor que interpretará a Doctor Doom en la nueva película de Los Vengadores. La revelación que se hizo en el evento Comic Con de San Diego causó mucho revuelo por lo que es inevitable dejar de lado el pasado del actor y toda la superación que ha tenido hasta este punto.

Ganador del Globo de Oro como “mejor actor de reparto en una película” por su papel de Lewis Strauss en Oppenheimer, Robert Downey Jr no sólo ha mostrado que es mucho más que el personaje de Iron Man de Marvel, sino que también suma otro éxito a su largo camino de redención en la vida.

Downey Jr. es una de las estrellas más destacadas y mejor pagadas de Hollywood, pero su ruta hacia el estrellato no estuvo exenta de desafíos.

Mucho antes de asumir el icónico papel de Tony Stark en Iron Man y triunfar encarnando a Lewis Strauss en Oppenheimer, el actor enfrentó una lucha constante contra las drogas, con arrestos que amenazaron su carrera y su propia existencia.

Eclipsado por las drogas

A pesar de sus primeros logros, su infancia estuvo marcada por las adicciones de su padre, quien lo introdujo en el consumo de marihuana a los seis años. Esta relación, en la que las drogas desempeñaron un papel central, persistió durante muchos años.

“Cuando mi padre y yo nos drogábamos juntos era como si él tratase de expresar su amor de la única forma que sabía”, aseguró en el libro The New Breed: Actors Coming of Age.

Después del divorcio de sus padres en 1978, Downey se mudó a Los Ángeles para vivir con su papá. En 1982, abandonó la escuela secundaria para seguir una carrera actoral profesional. Con 16 años, se trasladó a Nueva York, donde estudió actuación y participó en varias películas, muchas de las cuales fueron dirigidas por su padre. A pesar de sus éxitos, sus problemas con las drogas y el alcohol ya eran motivo de preocupación.

Aunque alcanzó la cima de su carrera con “Chaplin” en 1992, donde recibió elogios y nominaciones, los problemas personales de Downey comenzaron a eclipsar su éxito profesional. Escándalos como ser encontrado conduciendo bajo la influencia de drogas y la detección de sustancias ilegales en su vehículo lo pusieron en las portadas de los diarios y revistas.

Uno de sus puntos más bajos fue en 1996, cuando la policía lo encontró manejando drogado y descubrió heroína, cocaína y crack en su auto, además de una pistola Magnum 357.

Fue su distribuidor quien lo sacó de la cárcel y pagó 10 mil dólares por su fianza. El actor recordó en la revista Rolling Stone que “esa fue la mejor cocaína que había probado desde la que me metía con mi padre y Jack Nicholson”.

A pesar de estar casado con la cantante Deborah Falconer, su vida personal se vio afectada por sus adicciones. La pareja se casó luego de 42 días de conocerse y solo pocas semanas después que la actriz Sarah Jessica Parker lo dejara por sus problemas de drogas, tras siete años juntos.

Falconer también lo abandonó tras uno de sus arrestos, pero nada cambió. Incluso después de ser llevado a rehabilitación por amigos como Sean Penn y Dennis Quaid, Downey continuó enfrentando problemas legales y arrestos.

Su primera condena fue de 113 días, en una prisión estatal donde los internos golpearon tanto al actor que necesitó de cirugía para reconstruir su rostro. “Jamás contaré las peores cosas que me ocurrieron en la cárcel”, dijo en una oportunidad.

Tras fallar varias pruebas de drogas ordenadas por el tribunal y huir de centros de rehabilitación, finalmente en 1999 fue sentenciado a 36 meses de cárcel en una prisión estatal. Sin embargo, solo cumplió un año en California, donde su única compañía era un disco de Sting, pero Robert tardó sólo una semana en encontrar trabajo en Hollywood y lo hizo en la popular serie Ally McBeal.

“¿No es divertido? (…) Le pones un traje de Hugo Boss a un hombre, lo limpias un poco, le das sus líneas y él se las arregla para actuar como si no fuera un baboso goo-goo_ ‘¡Wow! ¡Es fantástico!”, reconoció en una entrevista con The Guardian.

No obstante, el trabajo le duró poco. En noviembre de 2002 fue encontrado con anfetaminas y cocaína en un hotel, y meses después acostado en un callejón lleno de ratones. Esto hizo que lo despidieran.

Superar sus adicciones

Su resiliencia se puso a prueba cuando, en 2003, conoció a la productora ejecutiva Susan Levin, quien se convirtió en una fuente crucial de apoyo.

Bajo un ultimátum, el actor se comprometió con un programa de rehabilitación de 12 pasos, complementado con yoga, meditación y terapia.

Tras años de lucha, Downey logró recuperarse y mantenerse sobrio. Su regreso triunfal se consolidó con “Iron Man” en 2008, a pesar de las dudas iniciales del estudio.

Pero Jon Favreau, director del proyecto, fue tan insistente que Marvel accedió a permitirle audicionar. La cinta no tenía un gran presupuesto y el actor improvisó varios de sus diálogos, pero se transformó en todo un éxito… y el resto ya es historia.

La película se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Downey de nuevo a la cima de la industria.

Posteriormente, su participación en el universo cinematográfico de Marvel, especialmente en “Avengers”, le otorgó un estatus de megaestrella y consolidó su posición como líder de un elenco estelar.

Su fortuna creció significativamente, pasando de ganar 500,000 dólares por “Iron Man” a obtener cifras astronómicas por sus roles en películas como “Vengadores: Infinity War” y “Spiderman Homecoming”.

Ahora, luego de ganar el Globo de Oro y ser anunciado por Marvel como el actor que dará vida a Doctor Doom, el camino de Downey sigue siendo de resiliencia, pero que va de la mano con el éxito.

El nuevo villano

En los cómics, que es donde se toma inspiración para sus historias, hay tramas donde Iron Man y Doctor Doom comparten roles y de donde Marvel Studios podría sacar su inspiración para esta quinta parte de Los Vengadores.

En esta historia, después de que Doom salvó al mundo venciendo a los Beyonders, (seres omnipotentes que secuestraron a los héroes para que pelearan), Víctor Von Doom (Dr. Doom) ayudaría a Tony Stark (Iron Man) en algunas misiones, pero debido a que este se encontraba en coma por los eventos de Civil War 2, Doom decide suplantarlo para redimirse. No obstante, Mephisto (el diablo de Marvel) no lo dejaría, atormentándolo constantemente. Al mismo tiempo, Shield lo persigue por todos sus crímenes pasados, al igual que sus amigos villanos, quienes volvieron a desfigurarlo y lo llevaron de vuelta a Latveria (nación donde es el gobernante).

Este es un Tony Stark de la tierra 5012, que nació en un mundo devastado por una guerra con Titannus, lo que trajo como consecuencia un cambio en su personalidad y donde, por diferentes sucesos, mató a la Antorcha Humana, no sin que antes este le quemara la cara.

En su universo, la armadura que adopta es muy similar al Doctor Doom, asociado a que en su mundo es él quien se enfrenta a los Cuatro Fantásticos.

Este personaje había sido exiliado de su mundo por Mr. Fantástico, por ser una gran amenaza. Queriendo volver, le roba tecnología al Tony de la tierra 616, pero es atrapado por el Capitán América y encarcelado por Shield, más tarde escaparía tras robar una armadura, pero sería vencido por Los Vengadores de esa tierra.

Orden cronológico

Si le atraen las películas de Marvel, debe conocer que el orden cronológico difiere del estreno de los filmes que forman parte del universo cinematográfico, por lo que aquí está una recopilación de las películas y series que forman esta saga.

• Capitán América: El primer vengador (2011)

• Capitana Marvel (2019)

• Iron Man (2008)

•Iron Man 2 (2010)

•El increíble Hulk (2008)

•Thor (2011)

•Los Vengadores (2012)

•Iron Man 3 (2013)

•Thor: El mundo oscuro (2013)

•Capitán América: El Soldado de Invierno (2014)

•Guardianes de la Galaxia (2014)

•Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

•Yo soy Groot (2022)

•Vengadores: La era de Ultrón (2015)

•Ant-Man (2015)

•Capitán América: Civil War (2016)

•Spider-Man: Homecoming (2017)

•Doctor Strange (2016)

•Black Widow (2020)

•Black Panther (2018)

•Thor: Ragnarok (2017)

•Ant-Man y la Avispa (2018)

•Vengadores: Infinity War (2018)

•Vengadores: Endgame (2019)

•Loki (2021)

•WandaVisión (2021)

•Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021)

•Falcon y el Soldado de Invierno (2021)

•Spider-man: Lejos de casa (2019)

•Spider-Man: No Way Home (2021)

•Eternals (2021)

•Hawkeye (2021)

•Echo (2024)

•Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022)

•Moon Knight (2022)

•She-Hulk: Abogada Hulka (2022)

•Ms. Marvel (2022)

•Thor: Love and Thunder (2022)

•Black Panther: Wakanda Forever (2022)

•Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas (2022)

•Ant-Man y la Avispa: Quantumania (2023)

•Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023)

•Invasión secreta (2023)

•Loki T2 (2023)

•The Marvels (2023)

•Echo (2024)

•Deadpool y Wolverine (2024)