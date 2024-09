Annemarie Brixtofte “Me siento 100% boliviana”

Annemarie Brixtofte es la protagonista de un nuevo episodio del pódcast de la revista OH! La hermosa cochabambina fue elegida como reina del Carnaval de la Concordia y a través del reinado se ha planteado defender las danzas folklóricas de Bolivia cuyo origen ha sido disputado por otros países de Sudamérica.



Además de este proyecto que encara durante su periodo como reina del carnaval cochabambino, Annemarie también se reconoce con orgullo su origen, aquel que fue objeto de polémica.



La bella cochabambina destaca que ama sus raíces y que pese a vivir en Dinamarca durante casi una década, se siente “100% boliviana”.

–¿Cómo has vivido tu incursión en el mundo del modelaje?



–Siento que ha cambiado bastante mi vida, porque antes era una chica que cuando iba al colegio, era del colegio a mi casa y viceversa. En cambio ahora estoy con eso de sesiones de fotos, entrevistas, entonces siento que ha cambiado bastante.

–¿Durante tu infancia tuviste algunos momentos donde dijiste, quiero estar en el modelaje?



–Siempre ha sido mi sueño ser modelo y entrar en este mundo, pero recién se me está presentando, entonces me ha hecho muy feliz.

–¿Cómo te animaste a concursar para reina del carnaval?



–Estaba bailando en mi fraternidad y fueron ellos los que me dijeron, si quería participar, primero lo dudé un poco, por mi edad porque todavía soy un poco joven, pero me atreví.

–¿Cuál ha sido el momento que ha marcado en toda esta experiencia?



–Creo más que todo el apoyo de la gente, porque he sentido que la gente te reconoce, te ve y es muy lindo que la gente te esté apoyando.

–Hubo muchas polémicas sobre tu nacionalidad, tú te criaste en Cochabamba y también eres cochabambina, ¿cómo pasaste toda esta etapa de comentarios que decían que tú no te merecerías ser la reina?



–Hubo bastante polémica en redes sociales diciendo que soy danesa. Sí, nací en Dinamarca, pero he vivido aquí desde mis 9 años, así que yo me considero 100% boliviana. He ido al colegio acá, amo la comida boliviana.

–Ganaste la corona a tus 19 años y estás estudiando Administración de Empresas, ¿cómo está yendo tu carrera y cómo lo relacionaste con el mundo del modelaje?



–En realidad decidí estudiar Administración de Empresas desde antes, entonces por eso me metí a eso, pero en un futuro, cuando termine mi carrera, también estoy pensando en estudiar Comunicación Social.

–¿Qué te incentiva a querer estudiar Comunicación Social?



–Porque me encanta esto de los medios y en un futuro igual, desearía ser presentadora.

–¿Alguna vez te planteaste participar en certámenes de belleza?



–Hay muchos que me han preguntado sobre la posibilidad de participar en el Miss Cocha y todo eso, siento que sí se puede dar en algún momento, pero ahora siento que soy muy joven todavía, tengo tiempo para prepararme.

–¿Cómo vas con la campaña de defensa del caporal?



–Estamos tratando de demostrar la cultura y los bailes que son 100% bolivianos, estamos en campaña con eso, seguimos.



Es muy bonito que todo el mundo trate de bailar, porque no solo en Perú, hay muchísimos países, igual en Europa, que bailan nuestras danzas y culturas, entonces siento que eso es muy bonito, pero en el caso de los peruanos, como tú dices, se quieren un poco adueñar de nuestras danzas diciendo que son suyas, pero en realidad son 100% bolivianas.