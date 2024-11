“Gracias a Dios encontré mi vocación” Carolina Córdova, pasión y comunicación sin tabús

Carolina Córdova es administradora de empresas, pero descubrió su verdadera vocación en la comunicación. Es una mujer que disfruta su rol de madre, una de las etapas más importantes y hermosas de su vida; es una amiga leal, compañera y trabajadora incansable. Aunque describirse a sí misma no le resulta sencillo, estas son las palabras que mejor reflejan quién es.

Su historia comenzó a sus 16 años, cuando dio sus primeros pasos en la televisión boliviana, y, desde entonces, su autenticidad, energía y carisma la llevaron a trabajar en diferentes medios. Con su último proyecto, “Vaya Par-Bolivia”, un espacio creado hace casi tres años junto a su colega Denisse Quiroga, se convirtió en una voz influyente que aborda temas de coyuntura y aquellos que suelen ser considerados tabús.

“Gracias a Dios encontré mi vocación. Soy comunicadora de vocación, y toda mi vida se ha basado en eso. Creo que es la única manera de conseguir superación en diferentes áreas”, comenta en el nuevo episodio del Pódcast OH! Además, subraya que trabajar en lo que uno ama es fundamental para el éxito personal y profesional. A lo largo de los años, su imagen inspira a muchos en Bolivia no solo por su profesionalismo, sino por los valores que la acompañan en cada paso de su vida.

UNA TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE

Cada experiencia marcó la trayectoria de Carolina. Aunque al salir del colegio no sabía qué estudiar y optó por una carrera que “estaba de moda” por darle diferentes opciones de trabajo, en el último año de la universidad descubrió su pasión: los medios de comunicación. “Saqué mi título como adminsitradora, pero nunca ejercí mi carrera. Desde entonces, me dedico a los medios y encontré mi vocación”, recuerda.

Los retos de la profesión y seguir estudiando no la frenaron a seguir adelante. “Investiguen, lean, descubran su vocación porque si van a trabajar en algo toda la vida tienen que amarlo, tiene que ser tu pasión, así es mucho más sencillo ser disciplinado, nutrirse de conocimiento, incluso levantarse temprano par air a trabajar”, aconseja a los jóvenes.

Carolina agradece que, en sus primeros años en los medios, contó con el apoyo de un gran equipo que la ayudó a formarse. “Es hermoso lo que se vive en el periodismo, lleno de retos, aprendes mucho, conoces mucha gente. Si quieren ejercer esta carrera, háganlo con amor. Cada día te sorporende con algo nuevo”, añade.

EL DÍA A DÍA DE CAROLINA

A las 6:00 comienza la jornada de Carolina. Se alista y despierta a sus hijos para llevarlos al colegio. “Tenemos una rutina muy marcada, cada uno sabe lo que tiene que hacer y sus responsabilidades”, destaca. Luego se dirige a la cabina de Contacto Bolivia, donde da noticias que se escuchan a nivel nacional. “Al salir siempre tengo algo que hacer”, comenta.

Tras una pausa en el almuerzo, que es un momento íntimo consigo misma, entrena, genera contenido para “Vaya Par”, entre otras cosas. “Siempre hay algo que hacer. A veces me faltan horas, pero trato de sacarle provecho a todas las actividades que tengo. Afortunadamente me gusta todo lo que hago y eso lo hace llevadero, pero es importante tener un espacio personal de calidad”, dice.

UN ESPACIO DE CONEXIÓN

A raíz de la creciente popularidad de los medios digitales, tras la pandemia y la necesidad de tocar temas tabúes, Carolina y Denisse decidieron lanzar el pódcast “Vaya Par”. “Es un sueño que teníamos y que pudimos hacerlo realidad. Nuestra intención era poder contribuir con contenido que realmente nutra a la población”, explica. Fue un reto, con tropiezos de por medio, pero ahora es una realidad con el apoyo de empresas que apuestan por este tipo de iniciativas.

Comenta que, a lo largo de los episodios, tocaron temas que hacían falta en la población, como la salud mental, sexualidad, violencia, finanzas personales, motivación, relaciones y hasta historias de vida bastante duras y realidades difíciles. “Muchas veces vemos a una persona, pero no conocemos toda la historia, todos los sacrificios y retos que enfrentaron. Conocer esa parte de las personas puede ayudarte a pensar que no estás solo”, explica.

El pódcast logró crear una comunidad leal, a la que Carolina cariñosamente llama su “tribu”. A medida que la audiencia crece, también aumenta la responsabilidad de Carolina y Denisse de mantenerse fieles a su propósito inicial: ofrecer contenido de calidad que eduque y que permita a la gente encontrar respuestas en temas de importancia.

UN ROL EMOCIONANTE

Además de su carrera en el mundo de la comunicación, Carolina desempeña otro rol igual de importante: el de madre. Al hablar de su vida familiar, se describe como una “mamá amiga, compañera y divertida”, que busca establecer una relación de confianza con sus hijos, basada en una comunicación abierta y sincera. “Creo que es algo que estamos rompiendo en esta nueva generación de padres. Hay una comunicación mucho más natural que quizá en su momento nos hizo falta”, comenta.

Reconoce que, como madre, tiene sus días buenos y malos, pero siempre se esfuerza por ofrecer lo mejor a sus hijos. “Al final del día, cuando me siento a reflexionar mi actitud como madre, evalúo y digo: ‘si tú has hecho tu mayor esfuerzo, o si este día no lo lograste como quisiste, mañana será un nuevo día’, y realmente es un reto”, reflexiona.

UNA DEFENSORA DE LA TERAPIA

También se convirtió en una defensora de la salud mental, un tema que considera fundamental tanto para su vida como para la de su familia. Aunque hace algunos años la terapia psicológica era un tema tabú, actualmente Carolina ve en ella una herramienta esencial para el bienestar. “Soy proterapia”, afirma sin reservas.

“Empecé a ir a terapia poco antes de la pandemia, cuando aún era un tema tabú. Según yo era la última herramienta para salir de un problema, pero hoy en día me doy cuenta que en realidad la terapia ayuda a sentirte mejor, despejar dudas para afrontar situaciones; vas ampliando tu mente y conocimiento de cómo utilizar la terapia en tu vida”, señala. Su hijo de 10 años también comenzó a ir a terapia, porque Carolina quiere que tenga herramientas para tomar decisiones, entender y canalizar sus emociones.

“Es importante, a partir de una edad temprana, que ellos tengan con quien charlar, porque no siempre se abren de la misma manera con el papá o la mamá y considero que es muy importante este acompañamiento profesional. A quienes tienen la oportunidad de ir con un profesional, háganlo. Van a sentirse acompañados en su día a día”, asegura.

UN PROPÓSITO DE VIDA

Para Carolina, la comunicación no es solo una profesión, sino un propósito de vida. A través de su trabajo en televisión y en su pódcast, logró conectar con su audiencia de una manera genuina, brindando contenido que va más allá del entretenimiento y que busca impactar positivamente en la vida de las personas.

Carolina Córdova es una mujer que, a través de su autenticidad y compromiso, supo ganarse el respeto y la admiración de su audiencia y de su país. Con su trayectoria, inspira a una generación que busca contenido honesto y relevante, demostrando que la sinceridad y la empatía son cualidades que siempre encuentran un lugar en el corazón de la gente.