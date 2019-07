Entérese de los 7 beneficios que le aporta la amistad a su salud

La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tiene en la vida y las cuales le aportan grandes beneficios a nivel emocional, físico y social. Hoy es el Día de la Amistad.

Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. Asimismo, “se dice que el ser humano es el ser que nace menos hecho, en comparación a otras especies. Esto significa que en el proceso de crecimiento necesariamente debe estar rodeado de su familia, comunidad para ir aprendiendo en la convivencia, en la socialización los patrones de conducta inherentes a su cultura y género”, explica la psicóloga Ximena Calatayud.

Señala que entre las necesidades más importantes del ser humano, además de las básicas, se encuentran “la necesidad de pertenencia, de afecto, sin importar la edad del mismo”, acota.

Los lazos afectivos, las relaciones de amistad pueden mejorar el bienestar físico y psicológico de uno, y así se ha comprobado en diversas investigaciones científicas.

“Los amigos nos hacen sentir parte de una comunidad, aumentan nuestra autoestima, nos hacen ver nuestros errores y posiblemente son las únicas voces que reconocemos como válidas en ese tema —por la confianza que se tiene en esa persona—. En resumen, los amigos nos dan felicidad y alegría en nuestro recorrido vital”, dice Calatayud.

Por ello, la ciencia indica que aumenta la salud mental y física en general y, por ende, se aumentan los años de vida.

1. Alarga la vida

Las personas con una vida social activa y con buenas relaciones interpersonales viven más tiempo, tal y como afirma un metanálisis realizado en 2010. Para el estudio, se examinaron 148 investigaciones que pretendían encontrar algún tipo de relación entre la amistad, las habilidades sociales y la mortalidad.

Según los resultados, cuanto más fuertes eran los lazos en las relaciones sociales, más tarde morían los sujetos. Los investigadores afirman que la relación puede estar en la importancia de la amistad para superar las situaciones estresantes de la vida, y este impacto positivo afectaría significativamente en la salud tanto mental como física.

Estudios recientes demuestran que las amistades sólidas llegan a reducir hasta el 50 por ciento el riesgo de morir prematuramente. En cambio, quienes tienen pocos amigos corren el mismo riesgo que aquellos que son fumadores o alcohólicos.

2. Menos estrés y una actitud más positiva

Tener amigos ayuda, según un estudio de la Universidad de Concordia (Canadá), a segregar oxitocina —una hormona relacionada con el parto, la lactancia y las relaciones sociales—, que hace que se experimente una sensación de bienestar durante una cena o una conversación.

Además, otra investigación publicada en APA PsycNET, muestra que estar cerca de amigos en los malos momentos aumenta el cortisol, otra hormona que planta cara al estrés y que hace mantener una actitud más positiva ante cualquier problema o situación desagradable.

Asimismo, científicos de la Universidad de Pittsburgh aseguran que sentirse arropado por los amigos eleva los niveles de progesterona, hormona que disminuye los síntomas de la ansiedad.

3. Reduce los síntomas de depresión

Un estudio de 2014 realizado por miembros de la Universidad de Queensland (Australia) encontró que pertenecer a grupos sociales, en los que sentirse identificado, protege frente a los síntomas de la depresión.

4. Minimiza el riesgo de demencia

Un equipo de la Universidad de Queensland (Australia) hizo en 2016 otro estudio sobre los efectos beneficiosos de la amistad, cuyos resultados sugieren que tener amigos mejora la salud mental, gracias a la inclusión social que conlleva. Otro estudio, publicado en Journal of the International Neuropsychological Society, muestra que mantener relaciones sociales durante la tercera edad reduce un 70 por ciento el riesgo de desarrollar demencia.

5. Reduce la sensación de dolor

Estar acompañado incrementa los receptores opioides, la cantidad de dopamina y endorfinas, que aumentan la sensación de bienestar y reducen la sensación de dolor, según la conclusión de un estudio publicado en la revista Scientific Reports.

6. Fortalece el sistema inmune

Un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association menciona que las personas que están en contacto con amigos comparten virus a través del aire en sus conversaciones, lo que aumenta la capacidad inmunitaria del organismo y su protección frente a infecciones como el resfriado común.

7. Protege la salud cardiovascular

Tener amistades, explica un estudio realizado por la Universidad de Duke (EEUU), puede mejorar la presión arterial y la salud del corazón, pues tras cinco años de seguimiento se comprobó que el 50 por ciento de los adultos que habían fallecido por problemas cardiovasculares no tenían amigos cercanos, mientras que el 85 por ciento de los supervivientes contaban con una amistad sólida.