Bolivia y Perú hermanados por la gastronomía, chefs resaltarán la biodiversidad de sabores

Virgilio Martínez y Marsia Taha, chefs prestigiosos de América Latina ofrecerán un menú conjunto este 31 de marzo.

Resaltarán los productos, técnicas, sabores y saberes que Perú y Bolivia comparten en sus bosques ofreciendo una "experiencia única que transporte a un paseo por la biodiversidad y riqueza cultural de las dos naciones andino-amazónicas".

Martínez es del restaurante CENTRAL en Perú y Taha del restaurante Gustu en Bolivia.

Con esta actividad se iniciará la celebración por los 10 años del restaurante Gustu, considerado como uno de los mejores restaurantes de Bolivia y de los mejores del continente.

Los cocineros peruanos Virgilio Martínez, Luis Valderrama y Marvic Medina junto a la brigada de cocina del restaurante boliviano prepararán un menú de degustación de ocho pasos con maridaje, basado en los productos de los bosques que ambos países comparten, según Gustu.

GUSTU - BOLIVIA

Gustu es un restaurante de alta cocina que trabaja exclusivamente con productos bolivianos basando su trabajo en la premisa de que la variedad natural, cultural y geográfica de Bolivia.

Este restaurante abrió sus puertas en abril de 2013 y desde entonces "ha desarrollado un estilo innovador que destaca el valor y las características especiales de cientos de productos nativos bolivianos cuyos aromas, colores y sabores son transformados en platos y bebidas que transportan a un paseo por la riqueza y la biodiversidad de Bolivia".

Fue elegido el mejor restaurante del Cono Sur en los Premios a lo Mejor de Sud América, ha sido varias veces considerado entre los mejores restaurantes latinoamericanos y cinco veces reconocido como el Mejor Restaurante de Bolivia en las listas del Latin America's 50 Best Restaurants.

También recibió el 2016 Where in The World to Eat Award, siendo seleccionado entre los 11 restaurantes sobresalientes de Centro y Sud América por Conde Nast Traveler.

Fue incluido entre los ocho restaurantes por conocer en Latinoamérica según Forbes, ha sido reconocido entre los 12 Restaurants Worth Traveling Acros sthe World to Experience según Bloomberg y es considerado uno de los 10 restaurantes más interesantes del mundo por Wonderlust.

El 4 de abril de 2023 Gustu cumple 10 años de labor. "Solo cerró sus puertas por razones de fuerza mayor durante la cuarentena del COVID-19, pero durante ese tiempo donó 40.000 raciones de alimentos naturalmente fortificados para reforzar el Sistema inmunológico del personal de primera linea en los centros médicos centinela de La Paz.

Marsia Taha, jefa de Cocina de Gustu, es una cocinera boliviana, quien recibió premios y reconocimientos de prestigio mundial, como el Latin America ́s Rising Female Chef Award del Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro, que sólo por ese año cambió el título de Best Female Chef por el de Latin America's Rising Star Female Chef' para honrar a una chef revelación que propone una nueva visión de la gastronomía que está ayudando a promover un cambio positivo y un futuro mejor.

Desde la cocina de Gustu ha ejercido gran influencia en la revalorización de ingredientes nativos y una estrecha y transparente relación con cientos de pequeños productores de todo el territorio boliviano a través del Proyecto Sabores Silvestres, orientado a impulsar un profundo conocimiento y revitalización del patrimonio alimentario boliviano y los productos autóctonos de su país.

Virgilio Martínez - Central - Mil - Mater Iniciativa

Virgilio Martínez es un vanguardista Chef peruano mundialmente reconocido por representar y promover Perú, su biodiversidad y sus paisajes en la escena gastronómica mundial.

Es el fundador y propietario de los restaurantes Central (Lima, Perú), Mil (Cuzco, Perú) y cocreador de la organización Mater Iniciativa que ha liderado con la pasión por explorar, investigar, descubrir, conocer y reflejar creativamente que lo definen. Su compromiso, talento y creatividad lo han hecho merecedor del World's s Best Chef Awards (2017, Restaurant Magazine World's 50 Best Restaurants).

En 2013 Virgilio y su hermana Malena co-crean Mater Iniciativa, una organización interdisciplinaria y transversal que busca articular conocimientos a través de la investigación, la interpretación y las expresiones culturales peruanas.