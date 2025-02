Elon Musk intenta comprar OpenAI, dueña de ChatGPT

Elon Musk encabeza un grupo de inversores que ofrece 97.400 millones de dólares por la organización sin fines lucrativos que controla OpenAI, en un nuevo frente de su guerra con el creador de ChatGPT, informó el lunes (10.02.2025) el diario Wall Street Journal. El abogado de Musk, Marc Toberoff, dijo que presentó la oferta a la junta directiva de OpenAI, según el periódico económico estadounidense.

"No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones, si quieres", publicó anoche el jefe de OpenAI, Sam Altman, en la red social X, antes Twitter, en un aparente rechazo de la oferta. Musk, quien compró X en 2022 cuando se llamaba Twitter por 44.000 millones de dólares, respondió escuetamente: "Timador". Altman, dijo al personal de OpenAI en un mensaje que la junta directiva de la compañía tiene la intención de dejar en claro que no tiene interés en la "supuesta oferta" de Elon Musk, informó The Information el lunes.

El jefe de Tesla y aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump libra una prolongada disputa con Altman, director ejecutivo de OpenAI, y su compañía, contra la que ha presentado numerosas demandas. En 2015, Musk cofundó esta firma, que se ha convertido en la principal empresa emergente de inteligencia artificial (IA) desde que se retiró en 2018. Posteriormente, en 2023, Musk lanzó su propia empresa de IA generativa, xAI.

El presidente estadounidense Donald Trump, del que Musk es un importante aliado, anunció en enero una gran inversión en infraestructura de IA encabezada por el gigante japonés Softbank, Oracle y OpenAI. La iniciativa llamada Stargate "invertirá al menos 500.000 millones de dólares en infraestructura de IA en Estados Unidos", dijo Trump al anunciarla. Musk puso en duda el proyecto en una poco habitual muestra de discrepancia entre el hombre más rico del mundo y Trump, del cual se ha convertido en uno de los colaboradores más cercanos.