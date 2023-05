El hombre más rico del mundo pierde 11.200 millones de dólares en un día

El cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, se inspiró en "drácula" para interpretar a su personaje en la serie "The Idol" (HBO), donde estrena su primer gran papel en la pantalla pequeña... Ver más The Weeknd se inspiró en "drácula" para su personaje en la serie "The Idol"

El cantante argentino Diego Torres destaca en la copiosa cartelera musical de la Fexco Fest 2023 que arranca el 7 de junio en instalaciones del campo ferial, en la laguna Alalay. Ver más El cantante argentino Diego Torres destaca en la cartelera estelar de la Fexco Fest 2023

Natalie Portman, con un espectacular y vaporoso vestido blanco y Julianne Moore, con un diseño verde muy original, deslumbraron este sábado en la alfombra roja del Festival de Cannes para la premier... Ver más Natalie Portman y Julianne Moore, deslumbrantes en la alfombra roja de Cannes