Juzgado da sustitutivas a García y ven pugna por comandar Alcaldía

El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva para la exsecretaria de Desarrollo Humano del municipio, Andrea García, luego de que fuera aprehendida en el caso Mochilas I.

Andrea García tiene arraigo departamental, tiene que presentar tres garantes, tiene prohibido tener contacto con la Alcaldía y debe presentarse en la Fiscalía cada cierto tiempo, informó el abogado, Hernán Soria.

La jueza tuvo la determinación en una audiencia de medidas cautelares notablemente más breve que el resto en este caso. No demoró más de dos horas y se llevó a cabo en absoluta reserva.

Una vez que ingresó la jueza a la sala, se evacuó a casi todas las personas, excepto algunos familiares. Luego, se cerraron las puertas y se trasladó a la gente a la planta baja.

Una vez finalizada la audiencia salieron en primera instancia los fiscales del caso y el representante del Viceministerio de Transparencia sin emitir declaraciones, dada la reserva del caso. Pocos minutos después, bajó del ascensor García sonriente y abrazó a sus dos hijas mayores que la esperaban, y se retiraron.

La exsecretaria fue aprehendida el miércoles luego de abstenerse a brindar sus declaraciones informativas. Posterior a ello, la trasladaron a la EPI Norte, donde pasó la noche y estuvo toda la mañana a la espera de su audiencia.

Ante esta situación, el secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álex Contreras, pidió que García no mienta y coadyuve con el esclarecimiento del caso. Agregó que esperan que la justicia actúe de manera transparente e imparcial “y así en los siguientes días nuestro alcalde José María Leyes vuelva a sus funciones”, dijo.

Por otro lado, el abogado defensor de la segunda Responsable del Proceso de Contratación Carolina A., Dante Reyes, observó que tanto su defendida como García en realidad habrían sido utilizadas para los fines delictivos de un proceso que ya estaba decidido por quienes habrían elaborado el plan para la compra manipulada de mochilas.

“Todo ya estaba confeccionado por ellos. Quizá sólo le instruyeron que firme, así como ocurrió en el caso Mochilas II. Sin embargo, consideramos que fue aprehendida porque conocía de los informes en los que se respaldó la Resolución Ejecutiva 650/2017 que da inicio al proceso de contratación”, explicó el abogado defensor.

Por su parte, el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, señaló que “García es una persona cercana y de confianza del Alcalde. Cualquier elemento ayuda a la investigación”.

Leyes

Luego de casi un mes de espera, la jueza anticorrupción Sara Céspedes determinó que la audiencia de modificación de medidas sustitutivas del alcalde Leyes se lleve a cabo el lunes a las 9:00. La defensa de la autoridad busca que le permitan volver a asumir su rol al frente del municipio de Cercado.

Sin embargo, Veizaga observó que la situación de Leyes no cambió y sigue existiendo peligro de obstaculización y posible influencia negativa en los testigos.

“Durante este tiempo se recabaron elementos importantes y eso se debe preservar”, aseveró el delegado de Transparencia.

Imputada por un delito. La exsecretaria municipal Andrea García fue imputada por el delito de contratos lesivos al Estado.

DATOS

Otros procesos en investigación. Tanto el alcalde José María Leyes como la exsecretaria de Desarrollo Humano tienen una denuncia iniciada por el desayuno escolar de la presente gestión, porque comenzó a repartirse sin un contrato firmado. La denuncia fue realizada por el concejal Sergio Rodríguez (MAS).

Leyes declara el lunes por la tarde por el desayuno. La autoridad municipal electa debe presentarse ante la Fiscalía para brindar sus declaraciones informativas en el caso del desayuno escolar. La mayor parte de los implicados en el caso de las mochilas también lo están en el desayuno.

PUNTOS DE VISTA

"Ha sido imputada por el delito de contratos lesivos al Estado (…) (la ampliación de la reserva) va a ser analizada por los fiscales del caso para hacer la solicitud que corresponde". Óscar Vera. Fiscal Departamental

"La situación procesal del alcalde Leyes no ha cambiado. Sigue latente el riesgo de obstaculización, por lo que no tendrían que levantarle ninguna medida que se le impuso". Ever Veizaga. Rpte. Transparencia