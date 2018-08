Felcc tiene sólo una computadora para combatir ciberdelitos

Hasta el primer semestre de este año, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia recibió tres denuncias de adolescentes que fueron víctimas de agresión sexual por personas que habían conocido a través de las redes sociales. A pesar de que los ciberdelitos han incrementado, la División del Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)tiene dos funcionarios y una computadora, que además es compartida con la División de Propiedades.

“Tenemos una computadora que está trabajando en la División Propiedades, es un equipo que además se usa para otras cosas más, no sólo para eso. Deberíamos tener lo último”, dijo el director de la Felcc, Jhonny Corrales.

La semana pasada, la Felcc de La Paz inauguró ambientes y recibió equipamiento para la División de Cibercrimen. El proyecto tiene un presupuesto de 30.000 dólares, pero inicialmente se dispuso de 10.000 para acceder a internet por fibra óptica y 10 computadoras, además de otros equipos.

Corrales explicó que el mismo proyecto se tiene para la Felcc en Cochabamba, pero la institución no cuenta con ambientes para instalar esta oficina. “Estamos pidiendo a la Gobernación que nos transfiera un terreno, ya hemos hecho la solicitud y no nos ha respondido a fondo de lo que hemos pedido. Es obligación de la Gobernación y las alcaldías darnos los inmuebles a la Policía. No hay oficinas suficientes para todo lo que quisiéramos hacer, no tenemos (tecnología)”, dijo.

Los delincuentes usan las redes sociales para concretar delitos de microtráfico de sustancias controladas, pornografía infantil, suplantación de identidad, robo de información. También , es un medio para cometer agresión sexual, robos y trata y tráfico de personas, también se venden artículos robados.

“Para el patrullaje cibernético tenemos una computadora que se comparte con la División Propiedades”.

SE CAPTAN VÍCTIMAS POR FACEBOOK

En junio, la Felcc desarticuló una banda de delincuentes que se dedicaba a enamorar a adolescentes a través de perfiles falsos en Facebook, las citaban para conocerlas y en el encuentro las inducían a consumir bebidas alcohólicas. Luego, las violaban. Se identificó a tres víctimas de 12, 13 y 15 años, los acusados tenían 18, 19 y 35 años. El caso fue descubierto, porque una niña de 12 quedó embarazada y los padres denunciaron el hecho.