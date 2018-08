Todos los centros de salud usan cisternas, el Viedma dos pozos

A la falta de ítems y equipos en los hospitales del municipio de Cochabamba se suma la problemática del abastecimiento de agua, que se agudiza en la época seca y obliga a emplear cisternas para garantizar el suministro.

Los 30 centros de salud, 22 ambulatorios y ocho integrales, además de los hospitales de segundo nivel, el Cochabamba y del Sur, se abastecen de agua por dos vías. La primera es Semapa y la segunda son las cisternas o aguateros.

Aunque el Complejo Múltiple Misicuni comenzó a operar en septiembre y Semapa recibe entre 500 y 700 litros por segundo de agua, gran parte de la ciudad no ha sentido el cambio y continúa soportando el racionamiento. Los centros de salud y hospitales no son la excepción y tal como sucedía cuando no se contaba con la represa siguen comprando agua de las cisternas.

El director de centros de salud de la Alcaldía, Andry Salazar, informó que “todos los centros tienen tanques de agua, muchos de ellos se abastecen diariamente como los hospitales de segundo nivel y los centros integrales”.

Explicó que los centros, que dan una atención ambulatoria, reciben agua de cisternas día por medio. En cambio, los hospitales Cochabamba, Sur y los ocho centros integrales: Sarcobamba, Sebastián Pagador, Pucarita, K’ara K’ara, Alalay, Édgar Montaño, Primero de Mayo y Valle Hermoso, reciben una dotación diaria.

Además de pagar cada mes alrededor de 25 mil bolivianos a Semapa por el servicio, la Secretaría de Salud destinó para cubrir el servicio de cisternas 300 mil bolivianos para la gestión de julio de 2017 a julio de 2018. En tanto, para la atención de agosto a diciembre de esta gestión se invertirán 180 mil bolivianos.

Salazar expresó que desconoce por qué Semapa no puede incrementar la dotación a los centros y hospitales para prescindir de las cisternas que les cobran alrededor de 250 bolivianos por un tanque de 14.000 litros, al igual, que al resto de los usuarios.

Añadió: “ En teoría se tiene agua de Misicuni y ya no debería haber racionamiento. Ese tema lo tiene que resolver Semapa, porque si hay agua de Misicuni, por qué se raciona”.

“En los hospitales lo que más se necesita es agua, no se puede mermar, porque los médicos no pueden lavarse las manos en bateas, tiene que ser a chorro para dejar asépticos y eliminar todo por normas de bioseguridad”, informó.

Hospital materno

La maternidad Germán Urquidi tiene un sistema de almacenamiento de agua que consta de seis tanques con capacidad para 500 metros cúbicos, según el área de mantenimiento.

En la temporada de lluvia requieren de forma esporádica entre tres y cuatro cisternas a la semana. Sin embargo, en la época seca, de septiembre a diciembre, su demanda se incrementa a siete y ocho cisternas al día.

El hospital Viedma, el único de tercer nivel, cuenta con dos pozos y un sistema de purificación que le permiten garantizar su abastecimiento.

PROPUESTA PARA MEJORAR SERVICIO

Ante el racionamiento de agua que aún se aplica en la ciudad y en particular en los hospitales, centros y escuelas, han surgido iniciativas para aumentar la dotación de agua de la represa de Misicuni a la ciudad y al resto de la región metropolitana.

Proponen replicar el plan que el Ministerio de Deportes y el Viceministerio de Agua aplicaron durante el XI Juegos Suramericanos que abastecieron desde Jove Rancho de Misicuni a la Villa Deportiva.